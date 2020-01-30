شركة أمريكية توطن الفول السوداني بأحدث التقنيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت شركة فود سبيشلتي الأمريكية للخدمات الزراعية عن تجربتها في مجال تطوير زراعة الفول السوداني وتصنيعه وتوطينه بأحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال لإضافة قيمة نوعية للفول السوداني. ولفت وفد الشركة الأمريكية لدى لقائه بالأمين العام المكلف بالجهاز القومي للاستثمار الأستاذة حنان مسند عثمان بمكتبها إلى زراعة الشركة لـ500 فدان بغرب أمدرمان بتقاوى أمريكية متطورة تلائم الأجواء ومناخ السودان بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكية وشركة KMC الأمريكية الأولى عالميا في مجال الميكنة الزراعية للفول السوداني. وأشار الدكتور كيم موري عضو وفد شركة فود سبيشلتي الأمريكية إلى إشراف فريق علمي أمريكي في مجال الهندسة الزراعية على هذه التجربة، مستعرضا خطط الشركة المستقبلية في مجال تطوير زراعة الفول السوداني. من جانبها أشادت الأمين العام المكلف للجهاز القومي للاستثمار الأستاذة حنان مسند عثمان بالتعاون المشترك مع شركة فود سبيشلتي الأمريكية للخدمات الزراعية لتطوير زراعة الفول السوداني، مؤكدة اهتمام الدولة بأهمية تبادل الخبرات مع مراكز الأبحاث الزراعية الأمريكية لتطوير الزراعة للاستفادة من الفرص الزراعية المتعددة بالبلاد، مؤكدة اهتمام الدول بجذب المزيد من الاستثمارات. وأكدت التزام الجهاز القومي للاستثمار بتقديم كافة الامتيازات والتسهيلات لتتوسع الشركة الامريكية في المشاريع الاستثمارية بالبلاد، مشددة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركة KMC الامريكية. وكان قد حضر اللقاء وفد شركة فود سبيشلتي الأمريكية للخدمات الزراعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة منذر حمد النيل ويرافقة الدكتور Kim Moore، بحضور عدد من مديري الإدارات ذات الصلة بالجهاز القومي للاستثمار.