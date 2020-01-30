السودان :افتتاح مسلخ الشاهين الأفريقي الحديث

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

افتتح معتمد محلية كرري اللواء ركن م. عادل الطيب الأمين مسلخ الشاهين الإفريقي الحديث غرب الحارة (50) بمحلية كرري. وتعرف معتمد محلية كرري يرافقه السفير السعودي بالخرطوم سعادة علي حسن بن جعفر ود. تاج الدين عثمان سعيد المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم والأستاذ هشام التهامي نائب مدير بنك النيل وشركاء المسلخ من العراق والسعودية الأساتذة الشريف هاشم بن علي الخواجي و حمدي وليد نجيب، بجانب عدد من المسؤولين بوزارة الزراعة بالولاية والجمارك، تعرفوا على المرافق المختلفة و التقنيات الحديثة بالمسلخ في جميع الجوانب. وأشار المعتمد إلى أهمية المسلخ بالمحلية، لافتا إلى أن البلاد تشهد عهداً جديداً في ظل نظام ديمقراطي، مشيداً بالشركاء من السعودية والعراق والشركة المنفذة لهذا المشروع. من جانبة أكد السفير السعودي أن هذا المسلخ يعتبر خطوة في إطار الانفتاح الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وقال إنه من المسالخ الحديثة ولا بد من الاهتمام به. من جهته أعرب الشريف هاشم بن علي الخواجي عن شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن المسلخ يهدف للعمل في إنتاج اللحوم ومخلفاتها اعتمادا على نظم إنتاج حديثة ومطابقة للمواصفات العالمية والشروط الصحية والفنية المتعارف عليها محليا ودوليا. إلى ذلك ثمن المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم الدور الكبير للإخوة الشركاء من السعودية والعراق والشركة المنفذة لهذا المشروع، مؤكدا اهتمامه بكافة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية لخدمة البلاد.