ماذا قال السادة عن مباراة الهلال والأهلي المصري؟

الخليج 365 :

يرى مدير الكرة السابق بنادي الهلال محمود جبارة السادة أنّ مباراة بعد غدٍ”السبت” أمام الأهلي المصري ذات اتجاهٍ واحد لا ثانٍ له، وتحتاج إلى عزيمةٍ وإصرار وإيمان بالقدرة على تحقيق الانتصار.

وتابع” أعتقد أنّها مباراة تحتاج إلى تركيزٍ واستثمارٍ للفرص وتقليل الأخطاء الفردية”.

السادة يشير لـ”باج نيوز” أنّ الهلال سيخوض المباراة بمعنوياتٍ عالية بعد الفوز على بلاتينيوم، مقرًا بأنّ منافسه يعيش ذات الوضع.

وأكمل” صحيح أنّ الأهلي يعيش ذات وضعية الهلال ولكّن الأخير يعانى من الإرهاق بعد رحلة العودة الطويله من زيمبابوي”.

ويملك الهلال قبل خوضه مباراة السبت في جعبته”9″ نقاط، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، فيما يتربّع الأهلي المصري في المرتبة الثانية بذات النقاط لكّنه يتفوّق بفارق الأهداف عن ممثل السودان.

ويؤمن محمود جبارة أنّ عودة لاعبي الخبرة ـ بحسب وصفه ـ ستمثّل قوة داعمة للفاتح النقر وفريقه في لقاء السبت.

ولم يشارك نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة في مباراة الهلال أمام بلاتينيوم الزيمبابوي الفائتة بسبب الإيقاف.

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ويضيف جبارة” بالتأكّيد عودة أبو عاقلة والشغيل ستعطي قوة دفع كبيرة للفريق، ولكنّ هذا يرتبط بمدى جاهزيتهم البدنية إذ أنّهما لم يسافرا مع الفريق لزيمبابوي بسبب الإيقاف وهذا أمر لم يوفق فيه الجهاز الفنى والإدارة”.

وتابع” لم يكن منطقيًا ترك الشغيل وأبو عاقلة بهذه القيمة الكبيرة للتدريبات الفردية ولكنّ من الجيد أنّهما من العناصر التي لا تفقد اللياقة البدنية بسهولة ويستطيعان تقسيم مجهودهم البدنى على المباراة بشكلٍ مثالي”.

وأشار السادة إلى أنّ عماد وكاديو ستكون أمامهما فرصة لإثبات الذات، بتقديم مستويات لافتة.

وتوقّع أنّ يعتمد الهلال في مباراته أمام الأهلي المصري على تنظيم “4 ـ4 ـ2″، مقرًا بأنّ اللاعبين استوعبوا الخطة بشكلٍ جيّد، محذّرًا في الوقت ذاته من تبديل التنظيم لأنّه سيضر بشكل الفريق.

وتمنى محمود جبارة السادة أنّ يتماسك لاعبي دفاع الهلال في المباراة ويصححوا الأخطاء مع بعضهم.

وأضاف” أتمنى أنّ تستغلّ الفرص وتسجلّ منها الأهداف لأنّ ضياعها سيكون له مردودًا سلبيًا على الفريق والجماهير، وأطالب الجهاز الفني بأنّ يضع في حساباته أنّ الأهلي المصري في أصعب حالاته الدفاعية”.

و”السبت”، سيخوض الهلال تحديًا صعبًا أمام نظيره الأهلي المصري ضمن المرحلة السادسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء”.