(الدبلوماسي) يغني في حفل السلام بجوبا

الخليج 365 : أحيا الفنان الشاب محمد عيسى مساء أمس الأول حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قطاع الشمال بحاضرة جنوب السودان جوبا. ووجه عيسى في استهلالية الحفل بحسب صحيفة آخر لحظة، كلمة شكر لحكومة جنوب السودان، وفريق الوساطة والرعاية الكريمة للمفاوضات من الرئيس سلفاكير ميارديت، لتقريب وجهات النظر للوصول إلى سلام شامل يلبي رغبات الشعب السوداني، ويمهد لمرحلة البناء للخروج بالسودان إلى بر الأمان والعيش الكريم الذي هو حق أصيل للشعب السوداني.

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