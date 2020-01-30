الهلال : دخول جمهور الاهلي المصري للمباراة مجاناً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد مسئولو نادي الهلال آلية حضور جماهير الأهلي لمباراة الفريقين يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، “نادي الهلال سيسمح بحضور 500 مشجع للأهلي مجانًا، وأي عدد زائد سيكون عليه شراء التذاكر”.

وقال “عيسى”، عبر برنامج “اللعيب”، “اتخذنا الإجراءات لتسير المباراة على مستوى مميز يليق بالفريقين الكبيرين، والتقينا مع وزير الداخلية، واتفقنا على خطة تأمين شاملة للأهلي، تشمل حراسة لمقر الإقامة وحافلة اللاعبين سواء في التدريب أو المباراة”.

وواصل “هناك تعاون كامل من الجهات الأمنية بشأن الاستجابة لمطالب الأهلي، وهناك اتصالات متبادلة بين إدارتي الناديين، نسعى أن تكون مجرد مباراة في كرة القدم”.

ولفت السفير المصري في ختام تصريحاته “لقد ظهرت حالتين لفيروس (كورونا) لشخصين قادمين من الصين، وتم التحفظ عليهما، حالة بالخرطوم والأخرى خارج العاصمة”.ويحتاج الأهلي إلى التعادل فقط أمام وصيف الدوري السوداني للتأهل لربع نهائي البطولة.