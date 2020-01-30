مواقع مصرية : الهلال يحتمي بـ (حصن منيع) امام الاهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مواقع مصرية علي شبكة الانترنت رصدتها (سودانا فوق ) ان الهلال يتمتع بقوة كبيرة على ملعبه في كل مبارياته مع الأهلي المصري ، إذ لم يسبق للفريق المصري، أن سجل أي هدف بمرمى الهلال في أم درمان، خلال المواجهات السابقة بينهما في دوري أبطال أفريقيا،والتقى الفريقان في النسخة الجارية من دوري الأبطال، وفاز الأهلي ذهابا في القاهرة 2-1، بينما يسعى الهلال للرد في مباراة الإياب، السبت المقبل، بحثا عن فرصته في التأهل لدور الثمانية،وفي مجموع لقاءات الفريقين، بدوري أبطال أفريقيا حتى الآن، فاز الأهلي على الهلال السوداني 3 مرات، وتعادلا مرتين، بينما فاز الهلال في مناسبتين.