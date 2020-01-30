مفاجأة.. عودة لاعب المريخ الي السجن بعد ساعات من الأفراج عنه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاد مهاجم المريخ السوداني سيف الدين مالك تيري للسجن مجددا امس الاربعاء بعد ساعات من خروجه منه. وعلمت (سودانا فوق) ان السبب هو بلاغات قسم التكامل الذي اتهم المهاجم الدولي بالمنتخب السوداني بحرقه رفقة عدد من أصدقائه حيث تم تسليمه الي قسم حلة،كوكو بعد تحريك البلاغ بالتزامن مع خروجه من السجن في قضية محاولة دهس أفراد من شرطة المرور بمنطقة الحاج يوسف الاسبوع الماضي.

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