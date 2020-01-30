التحقيق في حادثة العثور على جثة رجل بالكماين بالجريف

التاريخ: 30-يناير-2020
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دونت شرطة الجريفق شرق بلاغا تحت طائلة المادة 51 اجراءات من القانون وذلك بعد العثور على جثة مواطن في العقد الثالث من عمره بمنطقة الكماين.
وعقب ورود البلاغ تحركت قوة بحسب صحيفة الدار، الى مكان الحادث واتخذت كل الاجراءات القانونية اللازمة وبواسطة فريق العمل الفني تم التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي ونقلت الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة ومن خلال المعاينة الظاهرية لا توجد آثار واضحة على الجثة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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