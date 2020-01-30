قدم الخير مساعداً لكابتن أبوعنجة

أعلن نادي المريخ عن تسمية رئيس جهاز الكرة كابتن الضو قدم الخير، مساعداً للكابتن جمال أبو عنجة المدير الفني للفريق بناءً على رغبة الأخير، ليكون بمثابة الذراع الأيمن له في تسيير الأمور الفنية لفريق الكرة بالنادي.

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وظل أبو عنجة يجلس وحيداً على رأس دكة البدلاء منذ أن تم تعيينه مدرباً للفريق خلفاً للكابتن إبراهيم حسين إبراهومة الذي تمت إقالته بسبب قيادته لتمرد اللاعبين ضد مجلس الإدارة لأسباب مالية.

من جانبه أعلن الضو قدم الخير بحسب صحيفة آخر لحظة، موافقته على تولي المنصب ووضع رغبة الكابتن جمال أبو عنجة موضع التنفيذ، وقال أنه لا يمكن أن يتأخر عن تلبية نداء المريخ مهما كانت الظروف، وأنه جاهز للعمل في أي موقع داخل النادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)