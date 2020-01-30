تعيين السيدة آمنة أبكر عبد الرسول وكيلاً للمالية

التاريخ: 30-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً بتعيين السيدة آمنة أبكر عبد الرسول وكيلاً للمالية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. Advertisements ووجه القرار بحسب صحيفة الدار، وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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