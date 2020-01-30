المريخ لجماهيره: الإفراج عن سوداكال خلال ساعات

التاريخ: 30-يناير-2020
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أعلن مجلس الإدارة بنادي المريخ العاصمي أن رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال سيخرج من محبسه بقرار رسمي من السلطات الأمنية.
وكشف مصدر بنادي المريخ أن قرار الإفراج عن سوداكال سيصدر خلال الساعات القادمة، وسيسجل الرجل ظهوره الأول لجماهير المريخ منذ انتخابه رئيساً للنادي في شهر أكتوبر من العام 2017.
وعبرت أعداد كبيرة من جماهير المريخ بحسب صحيفة آخر لحظة، عن سعادتها بخبر خروج سوداكال وتمتعه بالحرية، معتبرة أن من يشغل منصب رئيس المريخ يستحق التحرك دون قيود وممارسة حياته بصورة طبيعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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