ادانة افارقة بالسجن بمحاولة الحصول على الرقم الوطني

ادنت محكمة الجنايات بام درمان اربعة من الافارقة بالسجن لمدة اربعة اعوام لكل منهم وذلك على اثر حضورهم الى مجمع الجوازات ومحاولة الحصول على الرقم الوطني عن طريق تقديم شهادات غير صحيحة الا ان افراد امن الجنايات بالمجمع راودتهم الشكوك في جنسيتهم ليتم القضي عليهم وتدوين بلاغات في مواجهتهم.

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وبعد اكتمال التحريات تم تحويل اوراق البلاغ بحسب صحيفة الدار الى المحكمة التي ادانتهم بالسجن اربعة اعوام لكل منهم من الافارقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)