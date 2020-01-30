مهاجم المريخ “تيري” يعود إلى السجن مجدداً..!

عاد مهاجم المريخ السوداني سيف الدين مالك تيري للسجن مجدداً أمس الأربعاء، بعد ساعات قليلة من الخروج منه، على ذمة بلاغات قسم التكامل الذي اتهم المهاجم الدولي بالمنتخب السوداني الأول بكرة القدم بحرقه برفقة عدد من أصدقائه.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم تسليم “تيري” لقسم حلة كوكو بعد تحريك البلاغ بالتزامن مع خروجه من السجن في قضية محاولة دهس أفراد من شرطة المرور بمنطقة الحاج يوسف الأسبوع الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)