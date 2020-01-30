عاد مهاجم المريخ السوداني سيف الدين مالك تيري للسجن مجدداً أمس الأربعاء، بعد ساعات قليلة من الخروج منه، على ذمة بلاغات قسم التكامل الذي اتهم المهاجم الدولي بالمنتخب السوداني الأول بكرة القدم بحرقه برفقة عدد من أصدقائه.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم تسليم “تيري” لقسم حلة كوكو بعد تحريك البلاغ بالتزامن مع خروجه من السجن في قضية محاولة دهس أفراد من شرطة المرور بمنطقة الحاج يوسف الأسبوع الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم المريخ “تيري” يعود إلى السجن مجدداً..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.