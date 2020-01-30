نانسي عجاج.. (يلا نغني)

تستعد الفنانة نانسي عجاج لمزاولة نشاطها الفني الراتب الذي تقيمه من وقت لآخر تحت عنوان “يلا نغني”. Advertisements وستقدم عجاج بحسب صحيفة الجريدة، مجموعة من الاغنيات بجانب تقديمها لعمل جديد بعنوان “أمل” للشاعر يحيى فضل الله. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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