قوى سياسية تحذر من تمكين جديد وتدعو لمصالحة وطنية

التاريخ: 30-يناير-2020 فى : أخبار 16 مشاهدة ﺣــﺬﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟـﻘـﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ”ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ” ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻁﻨﻲ ﻳﺸﻤﻞ، ﺍﻟـﺤـﺮﻛـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ، ﻭﺷـﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻁﺮﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﻔﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻗـﺼـﺎء. Advertisements ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻓﻲﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺪﺍﺭ ﺣﺰﺏ ﺑﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻣﺲ بحسب صحيفة الجريدة، ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻤﺮ ﺑﻈﺮﻑ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻻﺑﺪﻣﻦ ﻭﻓﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧــﺮﺝ ﻣـﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﺛﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ.ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺑﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺩ.ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻀﻴﻞ ﻁﺮﺡ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺃﻛــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﺬﻑ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟـﺤـﺮﻛـﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺣﻴﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟـﻤـﺸـﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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