إعفاء وتعيين مدير هيئة الأوقاف ومدير الحج والعمرة

أصدر والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء حيدر علي الطريف أمس، قراراً بإعفاء وتعيين مدير هيئة الأوقاف الإسلامية ومدير الحج والعمرة بالولاية، حيث تم إعفاء د. كمال أحمد محمد، من منصب مدير هيئة الأوقاف الإسلامية، وتعيين محمد محمود الخليفة خلفاً له.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم إعفاء فتحي مهدي أحمد من منصب مدير إدارة الحج والعمرة وتعيين أمل يسن سر الختم بدلاً عنه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)