مقاومة الكلاكلات (المحلية أبادت مستندات مالية

سلمت اللجنة التي شكلتها لجان المقاومة بالكلاكلات برئاسة الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيي وجدي صالح بالاضافة للنيابة العامة ونيابة الكلاكلات الكميات المهولة من المستندات المالية التي اوقفت ابادتها امس الاول بمحلية جبل الاولياء سلمت المستندات الى نيابة مكافحة الفساد.

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وقال عضو من لجان مقاومة الكلاكلات لصحيفة الجريدة فضل حجب اسمه ان لجان المقاومة وضعت يدها على كميات كبيرة من المستندات المالية، مبيناً ان المستندات تم ترحيلها على متن 3 سيارات “بوكس” وشاحنة “دفار” وتم تسليمها لنيابة مكافحة الفساد باشراف لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير والنيابة العامة وشرطة ونيابة الكلاكلات بغرض مراجعتها واعلن عن عن عزمهم احضار مراجع مالي للاطلاع على المستندات ومراجعتها ومعرفة بنود صرف الاموال الواردة فيها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)