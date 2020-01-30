“التغيير”: اتصالات مكثفة للقاءات مباشرة بين “عبد الواحد” و”الحلو “

التاريخ: 30-يناير-2020
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أفصحت “قوى الحرية والتغيير”، عن اتصالات مكثفة تجريها مع قوى الكفاح المسلحة وخاصة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية قطاع شمال برئاسة عبد العزيز الحلو، لترتيب لقاءات مباشرة بين الطرفين بغية للوصول للتفاهمات ورؤية مشتركة تدفع عملية السلام.
وأبدت قوى التغيير عدم موافقتها على المفاوضات الجارية بجوبا، وأعلنت عن اجتماع ثلاثي يجمعهم اليوم مع المجلس السيادي والحكومة لمناقشة رؤية موحدة للسلام.
أعلن إبراهيم الشيخ بحسب صحيفة آخر لحظة، عن الوصول إلى اتفاق لتعيين جميع الولاة المكلفين، وفتح الطعون فيهم اليوم الخميس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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