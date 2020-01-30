(الأمة) يناشد المهنيين العدول عن المواكب المليونية

ناشد حزب الأمة القومي تجمع المهنيين السودانيين بالعدول عن قرار المواكب المليونية الإحتجاجية وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين – حسب تعبيره.

وناشد عبر الحزب في بيان بحسب صحيفة السوداني الدولية، التجمع بالاستمرار في القيام بواجبه في حراسة الثورة وتنسيق الجهود مع كل الاطراف من اجل تجاوز تحديات الفترة الانتقالية، ونوه الحزب الى اتفاقه مع أهداف الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

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وأكد انه سيستمر في دوره في تشجيع كل الأطراف للمواصلة في تمتين أواصـر الشراكة القائمة حتى الوصول الى التحول الديمقراطي المنشود وإنجاح الفترة الانتقالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)