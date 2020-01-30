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الحكومة تشيد بتعاون الإمارات في قضية الشباب

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التاريخ: 30-يناير-2020

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الحكومة تشيد بتعاون الإمارات في قضية الشباب

أعلن مجلس الوزراء عن تشكيل غرفة عمليات بشأن قضية الشباب السودانيين المتعاقدين مع شركة (بلاك شيلد) الإماراتية.

 

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وكشف الناطق باسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح، عن إجراء اتصالات مع دولة الإمارات، بجانب مراجعة العقود التي وجدت أنها ملتزمة بكل الإجراءات القانونية المعتادة، مشيراً إلى أن الشباب وقعوا على العقود وذهبوا للإمارات وهناك عرض عليهم عقدين مختلفين، عقد كحراس أمن في الإمارات وآخر للعمل في مناطق بترولية خارج الإمارات منها ليبيا.

 

 

وقال فيصل بحسب صحيفة آخر لحظة، إن بعضهم وافق والبعض الآخر فضل العمل في الإمارات، مشيداً بالتعاون الكبير الذي وجدته الأجهزة الحكومية من السلطات الإماراتية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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