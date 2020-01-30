شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : احتفت الشاعرة المعروفة نضال حسن الحاج عبر فيديو مباشر بتوثيق حسابها لدى فيس بوك كأول شاعرة سودانية تقوم بهذا الإجراء موضحة بأنها تلقت رسالة بهذا الخصوص قائلة:(الرسالة الجاتني انو مبروك نضال حسن الحاج إنك أول شاعرة سودانية توثق حسابها لدى فيسبوك). وأبدت نضال ارتياحها من توثيق حسابها موضحة بأنها كانت تعاني من الصفحات التي تحمل اسمها وتنتحل شخصيتها وأن بعض هذه الصفحات كانت تسيئ إلى شخصيات معروفة ما جعلها تدخل في كثير من القضايا ، موضحة بأنها طرقت أبواب القانون حيث قالت:(في الفترة دي كلها لجأت للكتير و طرقت كتير من الأبواب إذا كانت جرائم المعلوماتية أو برج الاتصالات يعني الحاجة دي من 2013). المادة السابقة ” يتأهل لربع نهائي كأس الملك برباعية في شباك “سرقسطة” ريال مدريد ” يتأهل لربع نهائي كأس الملك برباعية في شباك “سرقسطة”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نضال حسن الحاج تنهى 8 سنوات مع قضايا جرائم المعلوماتية وتحتفل بأول صفحة موثقة على فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.