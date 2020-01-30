ريال مدريد” يتأهل لربع نهائي كأس الملك برباعية في شباك “سرقسطة”

الخليج 365 :

تأهل فريق ريال مدريد، إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا “دور الثمانية”، عقب فوزه السهل على مضيفه فريق “ريال سرقسطة” برباعية نظيفة، على ملعب “لا روماريدا”.

ويسعى النادي الملكي، إلى إستعادة لقب كأس الملك الذي غاب عن خزائنه في المواسم الخمسة الأخيرة.

سجل الريال هدفين في الشوط الأول، ومثلهما في الحصة الثانية من المباراة التي تسيدها أداءً ونتيجةً، وذلك عبر مدافعه الفرنسي رافاييل فاران في الدقيقة (6)، والإسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقة (32)، والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في الدقيقة (72)، واختتمها الهداف الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة (80).

وكانت آخر مباراة جمعت “الملكي” و”سرقسطة” في دوري الدرجة الأولى الإسباني في العام 2013م وانتهت بالتعادل الايجابي (1-1)، إذ هبط بعدها “سرقسطة” إلى دوري الدرجة الثانية الذي يحتل فيه حالياً المركز الرابع، ويكافح من أجل التأهل إلى الليجا الإسبانية.