المالية توضح حقيقة قراراتها في حق المغتربين بالخارج

الخليج 365 :

نفت وزارة المالية الاتحادية ما شاع في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حول قرارات نسبت إليها من أربعة بنود في حق المغتربين السودانين بخصوص تضرر الدولة وخلو الخزينة العامة من تحويلاتهم وودائعهم.

وصرح الأستاذ غازي حسين الناطق الرسمي لوزارة المالية بأن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً.موضحاً أن وزير المالية الآن له مساعي كبيرة وكثيرة مع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات في التحويلات المصرفية للأخوة المغتربين في كل دول المهجرة . مشيراً إلى أن المغتربين لهم مبادرات كريمة لدعم مسيرة البلاد التنموية والمساهمة في نهضتها.

فكيف لا لوزير المالية ان يجد المساعدة والسند من اناس خارج حدود الوطن وهمهم تجاه معالجة مشكلات السودان فى الوقت الحالى بتقديم الدعم المعنوى والمادى .

وتساءل غازي قائلا ( فكيف لوزارة المالية ان تصدر مثل هذه القرارات المضللة والمجحفة في حق ابناء الوطن الذين تجد منهم السند والدعم المادي والمعنوي لمعالجة المشكلات السودان في الوقت الراهن. ارجو ان لا نلتفت لمثل هذه الاقاويل والتصريحات التى لم تصدر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى. وأن هذه الاخبار المضللة ما هي الا لتعكير عمل الجهاز التنفيذى للدولة فى جملة قراراته وبرامجه.ومن المؤسف مثل هذه الاخبار يقوم بها بعض من ابناء هذا الوطن الذين لا يريدون ان تمضي مسيرة السودان الذي نريده أن يكون)