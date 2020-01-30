تطورات جديدة في أسعار الدولار بسوق العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بالسوق الموازي عن استمرار تذبذب الدولار مقابل الجنيه. وقال تجار ومتعاملون أنهم تداولوا سعر الدولار بواقع (٩٧) جنيهاً للشراء و(٩٨) جنيهاً للبيع. وبلغ الريال السعودي (٢٦) جنيهاً لسعر الشراء و(٢٦.٥٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٦.٣٠٠) جنيهاً للشراء، و(٢٦.٨٠٠) جنيهاً لسعر البيع.

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