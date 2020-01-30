أسعار تذاكر مباراة الهلال السوداني والاهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عقدت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال والأهلي المصري ، ضمن مباريات الأندية الأبطال ، إجتماعاً “الأربعاء” بمكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم . وأمنت اللجنة على فرض ضوابط مشددة للمباراة ، تبدأ بالتفتيش الشخصي، وفتح الأبواب للجماهير عند الساعة الثانية ظهراً ، وحددت فئات المباراة بواقع “20 – 40 – 60 – 80 – 300” جنيه . وإطمأن المنسق الأمني للمباراة المكلف من قبل الكاف إيفات أوكارو من كينيا، على كل الجوانب التأمينية الخاصة بالمباراة المقامة يوم “السبت” القادم على ملعب فريق الهلال .

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