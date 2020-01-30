بالارقام اسعار الحديد و سعر الاسمنت و كافة مواد البناء والكهرباء اليوم الخميس في الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اسعار طن الحديد في السودان الخرطوم
سيخ الاسعد
-٤لينية 65،000 ج
-٥ لينية 65,000 ج
-٣ لينية 67،000 ج
-٨ ملي شرشر 70،000 ج
سيخ ابانوب
-٤ لينية 64،000 ج
-٥ لينية 64،000 ج
سيخ اوميقيا
-٤ لينية 62،000 ج
-٥ لينية 62،000 ج
-٣ لينية 63،000 ج
سيخ القاسم
-4لينه 61,000ج
-5لينه 61,000ج
سيخ جياد
-4لينه 65,000ج
-5لينه 65,000ج
سيخ فرونايل
-4لينه 61,000ج
-5لينه 61,000ج
سيخ الامجد
-4لينه 62,000ج
-5لينه 62,000ج
-5لينه 63,000ج
اسعار الاسمنت في الخرطوم
أسمنت_صخر 11.000ج
أسمنت_عطبرة 10.800ج
سلك_الرباط_2000ج
أسعار_الخرصانة والرملة في السودان
-قلاب الخرسانة السمسمية 6 متر = 6000 ج
-قلاب الخرسانة مخلوطة 6 متر = 6.500 ج
-قلاب الخرسانة 20 ملي 6 متر = 6000 ج
-قلاب الرملة الكنجر 6 متر = 6000 ج
-قلاب الرملة الحمراء 6 متر = 5000 ج
-قلاب حجر أمدرمان 6 متر = 6.500 ج
-قلاب ردمية 6 متر = 3.500 ج
-قلاب الخرسانة السمسمية 18 متر = 10.000 ج
-ﻗﻼﺏ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ مخلوطة 18 ﻣﺘﺮ = 13.000 ج
-قلاب الخرسانة 20 ملي 18 متر = 15.000 ج
-ﻗﻼﺏ اﻟﺮﻣﻠﺔ الكنجر 18 ﻣﺘﺮ = 11.000 ج
-قلاب الرملة الحمراء 18 متر = 6500 ج
-قلاب حجر أمدرمان 18 متر = 13.000 ج
-قلاب ردمية 18 متر = 5000 ج
اسعار المواسير والزنك
ماسورة4*8 واحد ملي 970ج
ماسورة3*6 واحد ملي 750ج
ماسورة 2.5*5 واحد ملي660ج
ماسورة. 1.5 واحد ملي 950ج
ماسورة 1.25 واحد ملي 900ج
ماسورة 4*8 في 9. السعر 880ج
ماسورة 3*6 في 9. السعر 690ج
ماسورة 2.5*5 في 9.السعر 598ج
ماسورة 2*4 في 9. السعر 495ج
ماسورة 1.5*3 في 9. السعر 390ج
زنك أمريكي
زنك 6متر بوين 22.اللوح 1450ج
زنك 6 متر بوين 28. اللوح 2100ج
زنك 6متر بوين 35.اللوح 2800ج
زنك 6متر بوين 50. اللوح 3650ج
زنك مرسيليا بوين 24. اللوح 2350ج
زنك_بلدي أبو حصان
زنك بوين 20. القدم 48ج
زنك بوين 28. القدم 62ج
زنك بوين 30. القدم 67ج
زنك بوين 33. القدم 74ج
زنك بوين 35. القدم 77ج
صاج سادة
صاج 1*2 واحد ملي 2100ج
صاج 4*8 واحد ملي 2750ج
صاج بقلاوة
صاج 1*2 واحد ملي 1850ج
صاج4*8 واحد ملي 2700ج
صاج 1*2 في 1.4ملي 2150ج
صاج 4*8 في 1.4ملي 3000ج
اكسبندة
فرش 4كيلو 450ج
فرش 5.5كيلو 610ج
ديكور 430ج
الزاوية جميع المقاسات
الخوص جميع المقاسات
كمر جميع الاطوال
مقاس 12سم المتر 770ج
مقاس 14سم المتر890ج
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أسعار الصب الخلاط الدامبر
سقفه معلقه 50ج للمتر المربع
طابق ارضي 60ج للمتر المربع
طابق اول 70ج للمتر المربع
طابق تاني 85متر المربع
طابق تالت 100ج للمتر المربع
قواعد 300 ج للمتر المكعب
المساحات الصغيره والكميات الصغيره بالمقاوله
#اسعار الخرسانة الجاهزة.
1.c15cement 250kg (4900.)
2.c20cement 300kg(5300.)
3.c25cement 350kg(5600.)
4.c30cement 375kg(5900.)
أسعار مواد السباكة بتفاصيل
#سعر_الحبة #الصنف
مقعد جالس towyford 5000
مقعد جالس 4500 txyford
430ج ماسورة 2 بوصه 4 بار خفيفه
550ج ماسورة 2 بوصه 6 بار تقيله
850ج ماسورة 2 بوصه 11بار رمادي
1000ج ماسورة 4 بوصه 6 بار
850ج ماسورة 4 بوصه 4 بار
700ج ماسورة 4 بوصة 5 بار بيضاء
1150ج ماسورة 4 بوصة 5 بار رمادي
850ج ماسورة 4 بوصة 6 بار ابيض
1250ج ماسورة 4 بوصة 6 بار رمادي
3550ج ماسورة 6 بوصة 10 بار رمادي
2000ج ماسورة 6 بوصة 6 بار رمادي
3550ج ماسورة 6 بوصة 10 بار
1550ج 4بار 3متر ماسورة 8 بوصة 4 بار رمادي
3500 ماسورة 8 بوصة 6 بار رمادي
ماسورة 8 بوصة 8 بار
ماسورة 8 بوصة 10 بار رمادي
118ج ماسورة 1/2 بوصة خفيفة 16 بار P. P. R
130ج ماسورة 1/2 بوصة تقيله P. P. R
260ج ماسورة 3/4 بوصة خفيفة 16 بار P. P. R
330ج ماسورة 3/4 بوصة تقيله 20 بار P. P. R
350ج ماسورة 1 بوصة خفيفة 16 بار P. P. R
430ج ماسورة 1 بوصة تقيله 20 بار P. P. R
850ج ماسورة 1.1/2 P.P.R
950ج ماسورة 2 بوصة 16 بار
أسعار منتجات P. V. C
تقيل : GM sch 40 ج280 كدوس 4 بوصة
155ج كوع 90 درجة 4 بوصة
142ج كوع موجه 4 درجة
285ج تي بسده 4 بوصة
170ج تي 4 بوصة
250ج تي y 4 بوصة
260ج تي بسدة 4 بوصة
100ج جلبة 4 بوصة
65ج تي 2 بوصة
75ج تي y 2 بوصة
55ج كوع 2 بوصة 90 درجه
40ج كوع 2 بوصة 45 درجه
35ج جلبة 2 بوصة كبس
35ج جلبة 2 بوصة كبس
كوع 2 بوصة كبس
35ج تي 1 بوصة كبس
32ج كوع 1 بوصة كبس
25ج جلبة 1 بوصة كبس
25ج كوع 3/4 كبس
20ج جلبه 3/4
30ج تي 3/4 كبس
15ج كوع 1/2 كبس
16ج تي 1/2 كبس
13ج جلبة 1/2 كبس
30ج كوع 1/2 بسنه داخليه
35ج تي 1/2 بسنه داخليه
35ج جلبة بسنه 1/2 داخليه
35ج جلبة بسنه 1/2خارجيه
35ج تي بسنه 1/2 داخليه
45ج جلبة 3/4 بسنه داخليه
45ج جلبة 3/4 بسنه خارجية
25ج تي 3/4
30ج كوع 3/4
20ج جلبة 3/4
75ج جلبة 1 بوصة بسنه داخليه
70ج جلبة 1 بوصة بسنه خارجية
80ج كوع 1 بوصة بسنه داخليه
80ج تي 1 بوصة بسنه داخليه
25ج جلبة 2 بوصة بسنه خارجية
35ج بلف 1/2 pvc
55ج بلف 3/4 pvc
130ج بلف 1 pvc
جوده عاليه أسعار منتجات P. P. R
10ج كوع 1/2 لحام
13ج كوع 3/4 لحام
25ج كوع 1 بوصه لحام
13ج تي 1/2
15ج تي 3/4
25ج تي 1 بوصة
7ج جلبة 1/2
10ج جلبة 3/4
17ج جلبة 1 بوصة
25ج يونيون 2/1
57ج يونيون 3/4
45ج يونيون 1 بوصه
35ج تي 1 *3/4
35ج تي 1*1/2
25ج تي 3/4*1/2
25ج كرنك 1/2
35ج كرنك 3/4
39ج جلبة 1*3/4
18ج جلبة 1*1/2
15ج جلبة 3/4*1/2
60ج كوع1/2 سنة داخلية
65ج كوع1/2 سنة خارجية
45ج كوع 3/4 سنة داخلية
65ج كوع3/4 ستة خارجية
90ج كوع1 بوصة سنة داخلية
95ج كوع 1 بوصة سنة خارجية
35ج تي 1/2 سنة خارجية
30ج تي 1/2 سنة داخلية
75ج تي 3/4 سنة خارجية
70ج تي 3/4 سنة داخلية
110ج تي 1 بوصة سنة خارجية
95ج تي 1 بوصة سنة داخلية
30ج جلبة 1/2 سنة داخلية
30ج جلبة 1/2 سنة خارجية
55ج جلبة 3/4 سنة خارجية
50ج جلبة 3/4 سنة داخلية
135ج جلبة 1 بوصة سنة خارجية
جلبه 1″ سن خارجي 45
135ج جلبة 1 بوصة سنة داخلية
140ج جلبة 1 بوصة * 3/4
70ج جلبة 3/4 * 1/2
120ج كوع 1 بوصة * 3/4
50ج كوع 3/4 * 1/2
120ج تي 1 بوصة * 3/4
65ج تي 3/4 * 1/2
-حوض بالاستاند اورينت 1950ج
-حوض معلق 900
-#شور ٨٠*٨٠ عادي ١600٠ ج
-شور الطيب 80*80 4250ج
-شور 80*80 كرافيت 3800ج
-شور 80*80 صيني1600
-شور كرافيت 3700ج
-ماسوره 4″6 بار 1000ج”
-ماسوره 2″ضغط 40 ب 550 ج”
-ماسوره 4*3 20بار ب 305 ج
-ماسوره 4/3 16 بار210 ج
-ماسوره 1″” 20 بار430 ج”
-مقعد بلدي ديب 750ج
-مقعد بلدي victory 2100 ج
-جلبة مقعد الكورديون ١٨٠ ج
-شطاف اماراتي340ج
-شطاف ايطالي اصلي650٠
تقليد 320
-شطاف ايطالي مصري 220٠ ج
حنفيه نصف خلاط كارتون480-
-نبل سهريج نحاس 130 ج
نبل سهريج إيطالي 500
-حنفيه ١٥ سم نيكل كارتون٠ 270ج
-حنفيه 15 سم كارتون 270ج
-خلاط مكسر شاور ATCO 1200ج
-خلاط حوضATCO 950 ج
-خلاط مطبخ ٩٠٠ ج
-خلاط ايطالي شاور ٢٢٠٠ ج
-خلاط صيني شاور 5500٠٠ ج
-خلاط حوض ايطالي 3850٠٠ ج
-خلاطات طقم تركي4500٠٠ ج
-بلف زاويه استانس 185ج
-بلف زاويه اتكو 140 ج
-علبه حديد تقيل 25ج
-ماسورة صبه كهرباء65ج
-علبه حديد تقيله30
-علب توزيع 8.5ج
منهول 50 ×50 1200 ج
-منهول 60×60 2200ج
-منهول 30 ×30 550ج
-منهول 45 × 60 1900ج
ابواب خشب موسكي
*المقاسات*
مقاس80 × 215 السعر 13.000
مقاس100× 215 السعر 14.000
مقاس 120× 215 السعر 15.500
السعر يشمل الترحيل والتركيب
▪سماكة الضلفة 5 سم
▪سماكةالفريم 1.5 بوصه
▪عرض الفريم 20 سم
اسعار البوهيات والبوماستك
بوهيات المهندس
سليدور الالمانيه
-طليه حريريه داخليه = 545ج
-طليه حريريه خارجيه =880ج
-بوماستك كيمي بلاست = 1,145ج
-بوماستك الاقتصادي =895ج
-بوماستك سلك املشن =3,050
-تكشر = 2,195ج
-فلنكوت 13 كيلو = 750 ج
-روف كوت 15كيلو = 1730ج
اقل طلبيه 20 جردل
أسعار منتجات شركة نسمة
-6 الف وحدة ثابت
*21000* ج
-6 الف وحدة متحرك
*23000* ج
-4 الف وحدة ثابت
*20000* ج
-اسبلت 12Tcl الف وحدة
*36000* ج
-اسبلت 18Tcl الف وحدة
*41000*ج
-اسبلت 24Tcl الف وحدة *52000* ج
-اسبلت 24Tcl الف وحدة (انفيرتر) *53000* ج
-اسبلت 24Tcl الف وحدة (انفيرتر )
*61000* ج
-فريون 12Tcl الف وحدة *31000* ج
-فريون 24Tcl الف وحدة *36000* ج
-شاشة 32Tcl بوصة
*16000* ج
-شاشة 32Tcl بوصة سمارت
*18500* ج
-شاشة 43Tcl بوصة سمارت
*27500* ج
-شاشة 50Tcl بوصة اسمارت *49000* ج
-كولر مياه نسمة
*11000* ج
-بوتجاز رويال سطحي 3 عيون ضمان 3 سنوات
*3000* ج
-بوتجاز نسمة 5 عيون فرن وشواية i cook
*28000* ج
-بوتجاز i cook 60*60 ألوان متعددة تركي فرن وشواية
*16000* ج
#الاسعار شاملة التوصيل والتركيب
أبواب 6ملي الأسعار
-باب مقاس 80×215 بي 9000
-باب مقاس 100×215 بي 9000 ج
-باب مقاس 120×215 بي 10000 ج
*أبواب 7ملي الاسعار*
-باب مقاس 80×215 بي 9500 ج
-باب مقاس 100×215 بي 9500. ج
-باب مقاس 120×215 بي 11500 ج
*أبواب 8ملي الأسعار *
-باب مقاس 80×215 بي 13500
-باب مقاس 100×215 بي13500
-باب مقاس 120×215 بي 14500
*أبواب ٩ملي الاسعار*
-باب مقاس 100×215بي 14500
-باب مقاس 80×215بي 14500
-باب مقاس 120×215بي 16.500
قائمة اسعار السيراميك المصري
*الاسعار حسب المقاسات للسيراميك*
#الحوائط:-
-20*50 السعر 535
-20*60السعر 540
-30*60السعر 545
-33.3*55 السعر 545
-25*70السعر 565
#الارضيات :-
-45*45السعر 550
-45*45(حيشان)السعر 570
-46*46السعر 535
50*50 السعر 555
-58*58السعر 568
-60*60السعر 580
#كما_يوجد بورسلين صيني
خلية رمادي خلية بيج
سمسمية رمادي سمسية بيج السعر 770
كما يوجد بورسلين ابيض السعر 850
#أسعار_الرخام_والجيرانيت
سعر متر درج الرخام البيج 530ج
سعر متر بسطات الرخام بيج 800ج
سعر متر مطابخ الرخام بيج 750ج
سعر متر درج الجيرانيت 1300ج
سعر متر بسطات الجيرانيت 1900ج
سعر متر مطابخ الجيرانيت 1350ج
سعر متر الرخام الأسبانى 5000ج
سعر متر الأسود جلاكسي 4500ج
سعر متر الأخضر هندي 4500ج
سعر متر الرخام السودانى 950ج
سعر متر بسطات الرخام السودانى 1100ج
سعر متر البورسلين 680ج
سعر متر مصنعيه درج الرخام 200ج
أسعار خزانات النخلة
⬅ الأفقية :
300 لتر : ب 6600ج
350 لتر : ب 6600ج
500لتر : ب 12200 ج
750لتر : ب 14800ج
1000 لتر :ب 21000 ج
1500لتر : ب 28000 ج
2000 لتر :ب 39000 ج
⬇الرأسية :
250 لتر :6500ج
500 لتر : 10500ج
750 لتر : 12500ج
1000 لتر : 16500ج
2000 لتر : 29000ج
3000لتر : 40000ج
4000 لتر :ب50000ج
5000لتر : ب 57000ج
7500لتر : ب 83000ج
10000لتر : ب122000ج
20000لتر : ب 253000ج
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