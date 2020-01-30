بالارقام اسعار الحديد و سعر الاسمنت و كافة مواد البناء والكهرباء اليوم الخميس في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اسعار طن الحديد في السودان الخرطوم

سيخ الاسعد -٤لينية 65،000 ج

-٥ لينية 65,000 ج

-٣ لينية 67،000 ج

-٨ ملي شرشر 70،000 ج سيخ ابانوب

-٤ لينية 64،000 ج

-٥ لينية 64،000 ج سيخ اوميقيا

-٤ لينية 62،000 ج

-٥ لينية 62،000 ج

-٣ لينية 63،000 ج سيخ القاسم

-4لينه 61,000ج

-5لينه 61,000ج سيخ جياد -4لينه 65,000ج

-5لينه 65,000ج سيخ فرونايل -4لينه 61,000ج

-5لينه 61,000ج سيخ الامجد -4لينه 62,000ج

-5لينه 62,000ج

-5لينه 63,000ج اسعار الاسمنت في الخرطوم أسمنت_صخر 11.000ج

أسمنت_عطبرة 10.800ج

سلك_الرباط_2000ج أسعار_الخرصانة والرملة في السودان -قلاب الخرسانة السمسمية 6 متر = 6000 ج

-قلاب الخرسانة مخلوطة 6 متر = 6.500 ج

-قلاب الخرسانة 20 ملي 6 متر = 6000 ج

-قلاب الرملة الكنجر 6 متر = 6000 ج

-قلاب الرملة الحمراء 6 متر = 5000 ج

-قلاب حجر أمدرمان 6 متر = 6.500 ج

-قلاب ردمية 6 متر = 3.500 ج

-قلاب الخرسانة السمسمية 18 متر = 10.000 ج

-ﻗﻼﺏ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ مخلوطة 18 ﻣﺘﺮ = 13.000 ج

-قلاب الخرسانة 20 ملي 18 متر = 15.000 ج

-ﻗﻼﺏ اﻟﺮﻣﻠﺔ الكنجر 18 ﻣﺘﺮ = 11.000 ج

-قلاب الرملة الحمراء 18 متر = 6500 ج

-قلاب حجر أمدرمان 18 متر = 13.000 ج

-قلاب ردمية 18 متر = 5000 ج اسعار المواسير والزنك ماسورة4*8 واحد ملي 970ج

ماسورة3*6 واحد ملي 750ج

ماسورة 2.5*5 واحد ملي660ج

ماسورة. 1.5 واحد ملي 950ج

ماسورة 1.25 واحد ملي 900ج

ماسورة 4*8 في 9. السعر 880ج

ماسورة 3*6 في 9. السعر 690ج

ماسورة 2.5*5 في 9.السعر 598ج

ماسورة 2*4 في 9. السعر 495ج

ماسورة 1.5*3 في 9. السعر 390ج زنك أمريكي زنك 6متر بوين 22.اللوح 1450ج

زنك 6 متر بوين 28. اللوح 2100ج

زنك 6متر بوين 35.اللوح 2800ج

زنك 6متر بوين 50. اللوح 3650ج

زنك مرسيليا بوين 24. اللوح 2350ج زنك_بلدي أبو حصان زنك بوين 20. القدم 48ج

زنك بوين 28. القدم 62ج

زنك بوين 30. القدم 67ج

زنك بوين 33. القدم 74ج

زنك بوين 35. القدم 77ج صاج سادة صاج 1*2 واحد ملي 2100ج

صاج 4*8 واحد ملي 2750ج صاج بقلاوة صاج 1*2 واحد ملي 1850ج

صاج4*8 واحد ملي 2700ج

صاج 1*2 في 1.4ملي 2150ج

صاج 4*8 في 1.4ملي 3000ج اكسبندة فرش 4كيلو 450ج

فرش 5.5كيلو 610ج

ديكور 430ج

الزاوية جميع المقاسات

الخوص جميع المقاسات كمر جميع الاطوال مقاس 12سم المتر 770ج

مقاس 14سم المتر890ج ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ أسعار الصب الخلاط الدامبر

سقفه معلقه 50ج للمتر المربع

طابق ارضي 60ج للمتر المربع

طابق اول 70ج للمتر المربع

طابق تاني 85متر المربع

طابق تالت 100ج للمتر المربع

قواعد 300 ج للمتر المكعب

المساحات الصغيره والكميات الصغيره بالمقاوله #اسعار الخرسانة الجاهزة. 1.c15cement 250kg (4900.)

2.c20cement 300kg(5300.)

3.c25cement 350kg(5600.)

4.c30cement 375kg(5900.) أسعار مواد السباكة بتفاصيل #سعر_الحبة #الصنف مقعد جالس towyford 5000 مقعد جالس 4500 txyford 430ج ماسورة 2 بوصه 4 بار خفيفه 550ج ماسورة 2 بوصه 6 بار تقيله 850ج ماسورة 2 بوصه 11بار رمادي 1000ج ماسورة 4 بوصه 6 بار 850ج ماسورة 4 بوصه 4 بار 700ج ماسورة 4 بوصة 5 بار بيضاء 1150ج ماسورة 4 بوصة 5 بار رمادي 850ج ماسورة 4 بوصة 6 بار ابيض 1250ج ماسورة 4 بوصة 6 بار رمادي 3550ج ماسورة 6 بوصة 10 بار رمادي 2000ج ماسورة 6 بوصة 6 بار رمادي 3550ج ماسورة 6 بوصة 10 بار 1550ج 4بار 3متر ماسورة 8 بوصة 4 بار رمادي 3500 ماسورة 8 بوصة 6 بار رمادي ماسورة 8 بوصة 8 بار ماسورة 8 بوصة 10 بار رمادي 118ج ماسورة 1/2 بوصة خفيفة 16 بار P. P. R 130ج ماسورة 1/2 بوصة تقيله P. P. R 260ج ماسورة 3/4 بوصة خفيفة 16 بار P. P. R 330ج ماسورة 3/4 بوصة تقيله 20 بار P. P. R 350ج ماسورة 1 بوصة خفيفة 16 بار P. P. R 430ج ماسورة 1 بوصة تقيله 20 بار P. P. R 850ج ماسورة 1.1/2 P.P.R 950ج ماسورة 2 بوصة 16 بار أسعار منتجات P. V. C تقيل : GM sch 40 ج280 كدوس 4 بوصة

155ج كوع 90 درجة 4 بوصة 142ج كوع موجه 4 درجة 285ج تي بسده 4 بوصة 170ج تي 4 بوصة 250ج تي y 4 بوصة 260ج تي بسدة 4 بوصة 100ج جلبة 4 بوصة 65ج تي 2 بوصة 75ج تي y 2 بوصة 55ج كوع 2 بوصة 90 درجه 40ج كوع 2 بوصة 45 درجه 35ج جلبة 2 بوصة كبس 35ج جلبة 2 بوصة كبس كوع 2 بوصة كبس 35ج تي 1 بوصة كبس 32ج كوع 1 بوصة كبس 25ج جلبة 1 بوصة كبس 25ج كوع 3/4 كبس 20ج جلبه 3/4 30ج تي 3/4 كبس 15ج كوع 1/2 كبس 16ج تي 1/2 كبس 13ج جلبة 1/2 كبس 30ج كوع 1/2 بسنه داخليه 35ج تي 1/2 بسنه داخليه 35ج جلبة بسنه 1/2 داخليه 35ج جلبة بسنه 1/2خارجيه 35ج تي بسنه 1/2 داخليه 45ج جلبة 3/4 بسنه داخليه 45ج جلبة 3/4 بسنه خارجية 25ج تي 3/4 30ج كوع 3/4 20ج جلبة 3/4 75ج جلبة 1 بوصة بسنه داخليه 70ج جلبة 1 بوصة بسنه خارجية 80ج كوع 1 بوصة بسنه داخليه 80ج تي 1 بوصة بسنه داخليه 25ج جلبة 2 بوصة بسنه خارجية 35ج بلف 1/2 pvc 55ج بلف 3/4 pvc 130ج بلف 1 pvc جوده عاليه أسعار منتجات P. P. R 10ج كوع 1/2 لحام 13ج كوع 3/4 لحام 25ج كوع 1 بوصه لحام 13ج تي 1/2 15ج تي 3/4 25ج تي 1 بوصة 7ج جلبة 1/2 10ج جلبة 3/4 17ج جلبة 1 بوصة 25ج يونيون 2/1 57ج يونيون 3/4 45ج يونيون 1 بوصه 35ج تي 1 *3/4 35ج تي 1*1/2 25ج تي 3/4*1/2 25ج كرنك 1/2 35ج كرنك 3/4

39ج جلبة 1*3/4 18ج جلبة 1*1/2 15ج جلبة 3/4*1/2 60ج كوع1/2 سنة داخلية 65ج كوع1/2 سنة خارجية 45ج كوع 3/4 سنة داخلية 65ج كوع3/4 ستة خارجية 90ج كوع1 بوصة سنة داخلية 95ج كوع 1 بوصة سنة خارجية 35ج تي 1/2 سنة خارجية 30ج تي 1/2 سنة داخلية 75ج تي 3/4 سنة خارجية 70ج تي 3/4 سنة داخلية 110ج تي 1 بوصة سنة خارجية 95ج تي 1 بوصة سنة داخلية 30ج جلبة 1/2 سنة داخلية 30ج جلبة 1/2 سنة خارجية 55ج جلبة 3/4 سنة خارجية 50ج جلبة 3/4 سنة داخلية 135ج جلبة 1 بوصة سنة خارجية

جلبه 1″ سن خارجي 45 135ج جلبة 1 بوصة سنة داخلية 140ج جلبة 1 بوصة * 3/4 Advertisements 70ج جلبة 3/4 * 1/2 120ج كوع 1 بوصة * 3/4 50ج كوع 3/4 * 1/2 120ج تي 1 بوصة * 3/4 65ج تي 3/4 * 1/2 -حوض بالاستاند اورينت 1950ج -حوض معلق 900 -#شور ٨٠*٨٠ عادي ١600٠ ج -شور الطيب 80*80 4250ج -شور 80*80 كرافيت 3800ج -شور 80*80 صيني1600 -شور كرافيت 3700ج -ماسوره 4″6 بار 1000ج” -ماسوره 2″ضغط 40 ب 550 ج” -ماسوره 4*3 20بار ب 305 ج -ماسوره 4/3 16 بار210 ج -ماسوره 1″” 20 بار430 ج” -مقعد بلدي ديب 750ج -مقعد بلدي victory 2100 ج -جلبة مقعد الكورديون ١٨٠ ج -شطاف اماراتي340ج -شطاف ايطالي اصلي650٠

تقليد 320 -شطاف ايطالي مصري 220٠ ج حنفيه نصف خلاط كارتون480- -نبل سهريج نحاس 130 ج

نبل سهريج إيطالي 500 -حنفيه ١٥ سم نيكل كارتون٠ 270ج -حنفيه 15 سم كارتون 270ج -خلاط مكسر شاور ATCO 1200ج -خلاط حوضATCO 950 ج -خلاط مطبخ ٩٠٠ ج -خلاط ايطالي شاور ٢٢٠٠ ج -خلاط صيني شاور 5500٠٠ ج -خلاط حوض ايطالي 3850٠٠ ج -خلاطات طقم تركي4500٠٠ ج -بلف زاويه استانس 185ج -بلف زاويه اتكو 140 ج -علبه حديد تقيل 25ج -ماسورة صبه كهرباء65ج -علبه حديد تقيله30 -علب توزيع 8.5ج منهول 50 ×50 1200 ج -منهول 60×60 2200ج -منهول 30 ×30 550ج -منهول 45 × 60 1900ج ابواب خشب موسكي

*المقاسات*

مقاس80 × 215 السعر 13.000 مقاس100× 215 السعر 14.000 مقاس 120× 215 السعر 15.500 السعر يشمل الترحيل والتركيب ▪سماكة الضلفة 5 سم

▪سماكةالفريم 1.5 بوصه

▪عرض الفريم 20 سم اسعار البوهيات والبوماستك بوهيات المهندس سليدور الالمانيه -طليه حريريه داخليه = 545ج -طليه حريريه خارجيه =880ج -بوماستك كيمي بلاست = 1,145ج -بوماستك الاقتصادي =895ج -بوماستك سلك املشن =3,050 -تكشر = 2,195ج -فلنكوت 13 كيلو = 750 ج -روف كوت 15كيلو = 1730ج اقل طلبيه 20 جردل أسعار منتجات شركة نسمة -6 الف وحدة ثابت

*21000* ج -6 الف وحدة متحرك

*23000* ج -4 الف وحدة ثابت

*20000* ج -اسبلت 12Tcl الف وحدة

*36000* ج -اسبلت 18Tcl الف وحدة

*41000*ج -اسبلت 24Tcl الف وحدة *52000* ج -اسبلت 24Tcl الف وحدة (انفيرتر) *53000* ج -اسبلت 24Tcl الف وحدة (انفيرتر )

*61000* ج -فريون 12Tcl الف وحدة *31000* ج -فريون 24Tcl الف وحدة *36000* ج -شاشة 32Tcl بوصة

*16000* ج -شاشة 32Tcl بوصة سمارت

*18500* ج -شاشة 43Tcl بوصة سمارت

*27500* ج -شاشة 50Tcl بوصة اسمارت *49000* ج

-كولر مياه نسمة

*11000* ج

-بوتجاز رويال سطحي 3 عيون ضمان 3 سنوات

*3000* ج

-بوتجاز نسمة 5 عيون فرن وشواية i cook

*28000* ج -بوتجاز i cook 60*60 ألوان متعددة تركي فرن وشواية

*16000* ج #الاسعار شاملة التوصيل والتركيب أبواب 6ملي الأسعار -باب مقاس 80×215 بي 9000

-باب مقاس 100×215 بي 9000 ج

-باب مقاس 120×215 بي 10000 ج *أبواب 7ملي الاسعار* -باب مقاس 80×215 بي 9500 ج -باب مقاس 100×215 بي 9500. ج -باب مقاس 120×215 بي 11500 ج *أبواب 8ملي الأسعار * -باب مقاس 80×215 بي 13500 -باب مقاس 100×215 بي13500 -باب مقاس 120×215 بي 14500 *أبواب ٩ملي الاسعار* -باب مقاس 100×215بي 14500 -باب مقاس 80×215بي 14500 -باب مقاس 120×215بي 16.500 قائمة اسعار السيراميك المصري *الاسعار حسب المقاسات للسيراميك* #الحوائط:- -20*50 السعر 535 -20*60السعر 540 -30*60السعر 545 -33.3*55 السعر 545 -25*70السعر 565 #الارضيات :- -45*45السعر 550 -45*45(حيشان)السعر 570 -46*46السعر 535 50*50 السعر 555 -58*58السعر 568 -60*60السعر 580 #كما_يوجد بورسلين صيني

خلية رمادي خلية بيج

سمسمية رمادي سمسية بيج السعر 770

كما يوجد بورسلين ابيض السعر 850 #أسعار_الرخام_والجيرانيت سعر متر درج الرخام البيج 530ج سعر متر بسطات الرخام بيج 800ج سعر متر مطابخ الرخام بيج 750ج سعر متر درج الجيرانيت 1300ج سعر متر بسطات الجيرانيت 1900ج سعر متر مطابخ الجيرانيت 1350ج سعر متر الرخام الأسبانى 5000ج سعر متر الأسود جلاكسي 4500ج سعر متر الأخضر هندي 4500ج سعر متر الرخام السودانى 950ج سعر متر بسطات الرخام السودانى 1100ج سعر متر البورسلين 680ج سعر متر مصنعيه درج الرخام 200ج أسعار خزانات النخلة ⬅ الأفقية : 300 لتر : ب 6600ج 350 لتر : ب 6600ج 500لتر : ب 12200 ج 750لتر : ب 14800ج 1000 لتر :ب 21000 ج 1500لتر : ب 28000 ج 2000 لتر :ب 39000 ج ⬇الرأسية : 250 لتر :6500ج 500 لتر : 10500ج 750 لتر : 12500ج 1000 لتر : 16500ج 2000 لتر : 29000ج 3000لتر : 40000ج 4000 لتر :ب50000ج 5000لتر : ب 57000ج 7500لتر : ب 83000ج 10000لتر : ب122000ج 20000لتر : ب 253000ج

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