العلاقات السودانية الاماراتية… تباين الرؤى

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى الأنباء ان شركة خاصة فى الأمارات استقدمت شبابا سودانيين للعمل كحراس امنيين فى الأمارات ولكنهم تفجأوا بتسفيرهم من الأمارات الى ليبيا والزج بهم فى اتون المعركة بين الفرقاءالليبيين .

الموضوع لاقى تحشيدا كبيرا ضده من الشارع واعتبر الجميع ان الخطوة التى اقدمت عليها الشركة تدخل فى باب الاتجار بالبشر وليس فقط الخداع وإن كان البعض يذهب الى اتهام الأمارات اوعلى الاقل تكون هى مقصرة عن ضبط هذه التجاوزات ، وقد خرج محتجون ضد الأمارات وتجمهروا أمام سفارتها بالخرطوم يرفعون شعارات تدين ابوظبى وبلغ الغضب الشعبى الى درجة ان البعض طالبوا بطرد السفير الاماراتى وانهاء ماسمى بالهيمنة الاماراتية على السودان وهم يشيرون الى ماراج عن انشاء ابوظبى مركزا امنيا عالى الدقة وسط الخرطوم يقوم بالتجسس على مكالمات السودانيين ويخشى البعض ان تمتد سيطرة الاماراتيين على الاوضاع فى بلادنا ان يقوموا يوما باعتقال من ينتقدهم أو يهاجم الأمارات وسياستها سواء فى السودان أو عموم المنطقة وهذا امر بالغ الخطورة بالطبع ، ويرى البعض ان الامر لا ولن يصل الى هذا الحد وان الأمارات لاتهدف الى احتلال السودان أو السيطرة عليه وإن من يذهبون الى ذلك انما يبالغون فى تصوراتهم ويظلمون اخوانهم الاماراتيين بتحميلهم الأمر اكثر من ما يحتمل .

المحتجون كانوا قد طالبوا الحكومة بضرورة التدخل الفورى لحسم قضية ابنائهم واعادتهم من ليبيا والضغط على الأمارات لعلاج هذه المشكلة ويومها التزمت حكومتنا الصمت ولم تنبس ببنت شفه بل ان احد الصحفيبن فشل فى استنطاق مكتب الاستقدام الخارجى وحتى وزارة الخارجية ولكن الضغط الكبير الذى مارسه الناس على الحكومة وتحويل القضية الى مسألة رأى عام ادى الى وصول بعض الشباب الى الأمارات قادمين من ليبيا بعد ان اضطرت الشركة الى ارجاعهم ولاحقا وصل بعضهم الى الوطن وفى انتظار بقية الشباب.

وزارة الخارجية من جانبها أصدرت بياناً حول الأمر جاء فيه ان الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الجهات المختصة بالدولة أمر إستخدام أحدى الشركات الخاصة بدولة الأمارات العربية المتحدة لبعض المواطنيين السودانيين للعمل فى وظائف (حراس أمن) دون الإلتزام لاحقاً ، كما ورد فى إفادات أسر أولئك المواطنين، بعقود العمل من حيث طبيعة العمل وموقعه مما أدى فى النهاية لأن ينقل بعض من المواطنيين المذكورين وبواسطة الشركة للعمل فى بعض مناطق حقول النفط فى ليبيا.

ومضى البيان يقول :

تؤكد وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة ذات الصلة حرصها على العمل من أجل التأكد من سلامة المواطنين السودانيين العاملين بالشركة وبذل الجهود المكثفة لطمأنة ذوى المواطنين المعنيين. كما تؤكد إيلاء الأمر الأهمية القصوى بما يحافظ على عزة وكرامة الوطن وشعبه، والسعى لإستعادة حقوق المواطنين المتأثرين وعودتهم لأرضهم وذويهم، متى ما أرتضوا ذلك.

إن وزارة الخارجية تدرك ما لحق بأسر وذوى المتأثرين، وستواصل العمل مع الجهات والسلطات المختصة داخل السودان، كما أنها على إتصال مستمر بالسفارة السودانية بأبوظبي ومع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالخرطوم والسلطات المختصة بالدولة فى أبوظبي، والتي أكدت إستعدادها للعمل سوياً مع السودان للتقصى حول الجوانب المختلفة التى وردت بشأن هذه المسألة. ويتفق كل من السودان ودولة الإمارات العربية الشقيقة على أن الأمر لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين. وستوالى وزارة الخارجية متابعتها وإتصالاتها فى هذا الشأن

كان هذا بيان وزارة الخارجية التى حرصت على التأكيد ان الحادث لن يؤثر على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وقطعت الطريق على المنادين بطرد السفير الاماراتى بالخرطوم.