عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 30 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

قانونيون: صمت البشير أمام النيابة جريمة

مقاومة الكلاكلات:المحلية” أبادت مستنداتٍ مالية

الشيوعي يطالب بمراجعة الاتفاقيات التي شارك بموجبها السودان في حرب اليمن

الصحة تعلن عن حجز حالتي اشتباه بفيروس”كورونا”

التيار

الحرية والتغيير: مفاوضات”جوبا” لن تقود إلى سلامٍ

إعادة فتح ملف مقتل الصحفي”محمد طه”

لجنة المقاومة بجبل أولياء تضبط عربة نفايات محملّة بمستنداتٍ مهمة

إدانة مصرفيين بالسجن”7″ سنواتٍ في قضية شركات الأدوية الوهمية

صديق يوسف: السلام الجاري لا يمثّل الحرية والتغيير

السوداني الدولية

عودة”50″ شابًا من الإمارات والحكومة توضّح التفاصيل

الصحة تعلن عن اشتباه في حالتي إصابة بـ”كورونا”

أديب: لا تهديد يؤثّر على عمل اللجنة

صديق يوسف: اتفاقيات جوبا لا تمثلنا

الحداثة

علي السيّد: سدّت عليّ كلّ الأبواب

وزير الإعلام: عقودات الشباب السودانيين مع شركة”بلاك شيلد” تمّت وفق الإجراءات القانونية المعتادة

وزارة الخارجية: السلطات الليبية ألقت القبض على”متهمين” بقتل سيدتين سودانيتين ببنغازي

شكاوى من تأخر ترقيات بين ضباط الشرطة

أخبار اليوم

وزير الصحة يعلن الإشتباه في حالتين لمرض كورونا بالخرطوم والجزيرة.

تجمع المهنيين يسير اليوم مليونية استكمال هياكل السلطة والمهدي يدعو للتراجع.

الاتحادي «الأصل» وحركة الحلو يوقعان اتفاقاً لدعم السلام والوحدة الطوعية.

زعيم البعث يقر لـ “أخبار اليوم” بعدم وجود برنامج موحد لمكونات الحرية والتغيير.

الوطن

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حالتا اشتباه بمرض “كورونا”

السلطات تطلق سراح أبو هريرة حسين بالضمان

توصية بإعادة مفصولين تعسفياً واستبعاد طلبات وملفات

إيداع شكوى لدى الأمم المتحدة بشأن إعتقال موسى هلال

آخر لحظة

في حوار لـ (آخر لحظة) عائد من ليبيا يروي تفاصيل الخديعة

إعادة (345) من المفصولين تعسفياً للخدمة المدنية

عقوبات رادعة لمديري بنك في قضية الأدوية الوهمية

(الأمة) يدعو (المهنيين) العدول عن المواكب

(التغيير) ترفض اتفاقيات السلام الموقعة في جوبا

صوت الأمة

المهدي: لابد من درع لحماية الثورة من شياطين الإنس

الصحة تعلن عن حالتي اشتباه بمرض كورونا بالسودان

لجنة المفصولين تعيد 345 مفصولاً للعمل في عدد من مؤسسات الدولة

لجنة مقاومة بالثورة الحارة 18 تضبط كمية من الدواء المحتكر

الأمة القومي يدعو لوقف المواكب المليونية الاحتجاجية

الصيحة

الصيحة تورد تفاصيل التحقيق مع منفذّي انقلاب”30″ يونيو

“حالتا اشتباه” بفيروس”كورونا” في السودان

اجتماع بين السيادي والوزراء والحرية والتغيير لحسم قضايا مفصلية

لجان المقاومة تهدد بالعودة إلى الشارع والأمة يدعو لوقف”المليونيات”

وزارة الزراعة””30%” فاقد ما بعد الإنتاج بسبب سوء التخزين

مذكرة تفاهم حول برنامج وعي سلوكي بولاية الخرطوم 2020

تحذير من تناقص إنتاج الذهب بـ”العبيدية” لغلاء أسعار الوقود

الانتباهة

علي عثمان يرفض الإدلاء بمعلوماتٍ للنيابة عن”كتائب الظلّ”

اشتباه إصابة حالتين بفيروس”كورونا” في السودان

أحكام رادعة في قضية التلاعب بأموال الدواء

إطلاق سراح أبو هريرة حسين

النيابة تسحب ملف مدير شركة”سين” من المحكمة

صحة الخرطوم: نقص حاد في”الهيموقلوبين” للأطفال بسبب سوء التغذية

قناة الملاعب

إجتماع طارئ للجنة الانضباط اليوم

السودان يحصد الذهب في لعبة البوتشي بمصر

المسابقات باتحاد كرة القدم تعلق برمجة المرحلة المشتركة

الاتحاد يكرم حكام مباراة الكمال والوحدة

ضوابط إعلاميةَ لمباراة الهلال السوداني والأهلي المصري

ضوابط مشددة لمباراة الهلال السوداني والأهلي المصري

منتخب الشباب يوالي التحضيرات ويواجهه السعودي إعدادياً

المريخ العاصمي يلتقي المريخ الفاشر اليوم ودياً