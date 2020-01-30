النظام الرسمي العربي يخون القدس.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

باعلان الرئيس الامريكى ماعرف بصفقة القرن فان الصفوف قد تمايزت وتبين من هم الذين يقفون مع الحق الفلسطينى واولائك الذين ارتضوا السير فى ركاب المحتل واصبحوا جزءا من تحالف يقوده ترامب يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية ويعمل لدعم اسرائيل وتثبيت وجودها فى الأراضى المحتلة وانهاء صور المقاومة ضدها وذلك بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية جميعا وتوصيف أى حمل للسلاح بالارهاب اضافة الى منع فلسطينيي الشتات من العودة .

معسكران الان يعملان فى الساحة فاما ان تكون مع الحق الفلسطينى مناصرا له عاملا على دعم المقاومة وجهادها من اجل تحرير الأرض وطرد الاحتلال أو تكون فى صف المعتدين الظالمين ولامجال هنا لموقف محايد أو منطقة وسطى بين طرفى الصراع وعليه فان الصمت الذى يلف مواقف الكثيرين لايمكن ان يحسب حيادا فى الموضوع أو ابتعادا عنه ونأيا بالنفس عن القضية وانما يدخل مباشرة فى خانة التوصيف بالدعم غير المباشر للاحتلال ولن يستطيع الصامتون عن ادانة صفقة العار التبرير لصمتهم لأن الموقف لايحتمل السكوت وكل صامت عن الادانة غير معترض على الصفقة فهو فى زمرة المؤيدين لها وان كانت تختلف درجات التأييد من شخص لاخر بحسب اعتبارات كثيرة .

عندما اعلن الرئيس ترامب خطته التآمرية والتى سماها البعض تصفية القضية الفلسطينية فان بعض الخونة الذين باعوا ضميرهم وعملوا على ممالأة ترامب كانوا حضورا فى هذا المحفل سيئ الصيت ممثلين لحكوماتهم العميلة التى تنكرت للحق الفلسطينى وتآمرت على القدس وهم سفراء كل من الأمارات وسلطنة عمان والبحرين وقد كان حضورهم مخزيا ويعتبر ادانة لعواصمهم وحكوماتهم مع تاكيدنا على الفصل التام بين هؤلاء الذين خانوا القدس وشعوبهم البريئة منهم ومن مواقفهم القبيحة وتآمرهم على الشعب الفلسطينى المظلوم.

شيئ آخر لابد من الاشارة إليه وهو التمثيلية المكشوفة التى لايمكن ان تنطلى على احد وهى ما اعلن عنه من اتصال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الفلسطينى محمود عباس وتأكيده له عدم تخلى السعودية عن دعم حق الفلسطينيين فى ارضهم وتأييد قضيتهم ، وقد جاء هذا الاتصال فى ظل الحديث عن انخراط السعودية فى تنفيذ صفقة العار والتزامها بدفع خمسين مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين الموافقين على خطة ترامب حول اقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح والتى لاتتمتع باى صلاحيات مما يعنى الشروع الفعلى فى تنفيذ تصفية القضية الفلسطينية وهو ما يسعى إليه ترامب ونتنياهو ويسير معهم على دربه بعض ممثلى النظام الرسمى العربى خيانة للقدس وتآمرا على الامة.