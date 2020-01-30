الأمارات في قفص الاتهام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد الضجة الكبرى التى صاحبت تورط الأمارات فى مشكلة الزج بشبابنا بالحرب فى ليبيا وذلك بعد تعرضهم لخديعة اذ أنهم وقعوا على عقد بالعمل كحراس امنيين فاذا بهم يجدوا انفسهم مجبرين على التوجه الى ليبيا قسرا ، بعد هذه التطورات المتلاحقة تباينت الرؤى حول الدور السلبى للامارات بالسودان ، وقد تعددت المواقف حول هذه العلاقة ما بين داع لتحديد العلاقة مع الأمارات الى آخر يرى ان الأمر لايعدو ان يكون خطأ محدودا ولايقتضى تحميله اكثر من مايحتمل ولا داع للاشتطاط وتصعيد الهجوم على الأمارات ، وفى ظل هذا التباين

الكبير والموقفين المختلفين تبادل الناس رسالة صيغت على شكل اسئلة كلها تصب فى ادانة الأمارات وتحميلها مشاكل وبلاوى السودان وسنورد ادناه هذه الرسالة ولن نحتاج الى التعليق عليها :

تقول الرسالة :

اسئلة ملحة وعاجلة بحاجة لأجوبة عاجلة ( قبل ان يقع الفأس في الرأس. : وقبل ان نندم حيث لا ينفع الندم)

1/ لماذا عاد حميدتي من جوبا بطائرة إماراتية خاصة؟

2/ لماذا سافر حميدتي للامارات سرا؟

3/ لماذا سافر عبدالعزيز الحلو سرا للامارات؟

4/ ماهي طبيعة الاتفاق الذي تم في ابوظبي مع د . الاصم : خالد سلك : مريم الصادق: الدقير ؟ وماهو مصير ال17 مليون دولار التي تم استلامها ؟

5/ لمن تتبع شركة بلاك شيلد. الوهمية ووكالة اماندا والتي استقدمت الآف الشباب للإمارات؟

6 / لماذا تم ارجاع 275 شاب فجر اليوم من مطار رأس لانوف عبر كينيا ومنها الي ابوظبي بعد فضيحة بلاك شيلد الإماراتية ؟ 7/ لماذا حضر قرقاش ووزير الدفاع الاماراتي للخرطوم؟

8/ هناك سبعة مواقع للتجسس لصالح الاستخبارات الاماراتية في قلب الخرطوم السؤال تحت إدارة من ؟ والتجسس علي من ؟

9/ تدهور صحة برهان من المستفيد ؟ 10/ من الذي فض الاعتصام ؟

11/ من هي الجهة التي ارسلت تهديدات لرئيس لجنة فض الاعتصام الاستاذ نبيل اديب واعضاء لجنته وبعلم بعض. اعضاء قحت ؟

12/ من المستفيد من تفكيك جهاز الامن وتسريح هيئة العمليات المفتري عليها ؟ 13/ لماذا تم الإعداد لمسيرة الخميس والتي دعا لها. د . الاصم وتجمع المهنيين احد مكونات قحت الحاكمة ؟

14/ هناك تعديل للوثيقة الدستورية لمصلحة من ؟

يجب ان نتأمل ونقرأ ذلك جيدا .

كل ماذكرناه صحيح وليس خيالا : وانت كسوداني يهمك بلدك وامنك وعلينا ان نحلل ونرد علي هذه الاسئلة .