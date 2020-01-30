“التمكين” تكشف معلومات جديدة بشأن المؤسسات الإعلامية المحجوزة

كشفت لجنة إزالة التمكين عن معلومات جديدة بشأن المؤسسات الإعلامية المحجوزة.

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وأفصح عضو اللجنة صلاح مناع لمصادر، عن قيام وزارة الإعلام بترتيب ملف تلك المؤسسات، وأكد في الوقت نفسه أن جميع الملفات جاءت للجنة من الوزارات.

ونفى مناع بحسب صحيفة آخر لحظة، وجود انتقائية ضد المؤسسات المحجوزة، وقال: هذا تحقيق قام به في السابق المجلس العسكري وأثبت امتلاك حزب المؤتمر الوطني لتلك الصحف المحجوزة، وأكد بالمقابل أن اللجنة، اتخذت قرارها بناءً على هذا التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)