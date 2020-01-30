التاريخ: 30-يناير-2020
1 مشاهدة
كشفت لجنة إزالة التمكين عن معلومات جديدة بشأن المؤسسات الإعلامية المحجوزة.
وأفصح عضو اللجنة صلاح مناع لمصادر، عن قيام وزارة الإعلام بترتيب ملف تلك المؤسسات، وأكد في الوقت نفسه أن جميع الملفات جاءت للجنة من الوزارات.
ونفى مناع بحسب صحيفة آخر لحظة، وجود انتقائية ضد المؤسسات المحجوزة، وقال: هذا تحقيق قام به في السابق المجلس العسكري وأثبت امتلاك حزب المؤتمر الوطني لتلك الصحف المحجوزة، وأكد بالمقابل أن اللجنة، اتخذت قرارها بناءً على هذا التحقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “التمكين” تكشف معلومات جديدة بشأن المؤسسات الإعلامية المحجوزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.