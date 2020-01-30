سحب ملف مدير شركة (سين) من المحكمة

سحبت النيابة العامة أمس الاربعاء، ملف قضية اتهام طارق سر الختم، مدير شركة سين للغلال المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي، مع الرئيس المخلوع عمر البشير، من محكمة جنايات الخرطوم شمال، وذلك بعد وافق النائب العام على طلب محامي الدفاع بفحص اوراق ملف القضية.

وحسب وقائع البلاغ وفقاً لصحيفة السوداني الدولية، فإن طارق سر الختم، مدير شركة سين للغلال متهم بالتعامل في النقد الاجنبي بالاشتراك مع الرئيس السابق عمر البشير، وسبق وان امهلت المحكمة الدفاع شهراً، لاحضار المتهم الموجود بتركيا للعلاج بحسب ما قدمه ممثل الدفاع عنه في جسلة سابقة للمحكمة ولذلك لم تنعقد الجلسة المقررة أمس.

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وفي وقت سابق اعترض ممثل الاتهام على طلب الدفاع ووقتها قررت المحكمة رفض طلب الدفاع، وكانت جلسة امس قد تم تحديدها لاحضار المتهم والشروع في اجراءات سماع قضية الاتهام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)