التاريخ: 30-يناير-2020
6 مشاهدة
أعلنت لجنة المفصولين تعسفياً من قوات الشعب المسلحة عن حصر (59170) مفصولاً تعسفياً من مختلف منتسبي القوات المسلحة، وقال عضو اللجنة رائد حسن محمود، في مؤتمر صحفي أمس، إن اللجنة منذ بداية عملها في 5 ديسمبر 2019م بعد توزيع استمارة ملء حصر المفصولين في ثلاثة منافذ بالعاصمة ونافذة بكل ولاية قد حصرت (59170) مفصولاً تعسفياً.
وأوضح محمود بحسب صحيفة آخر لحظة، أن عدد الضباط الذين تم حصرهم بلغ (5170) ضابطاً، فيما بلغ عدد ضباط الصف والجنود (54) ألف، وتوقع أن يصل العدد الكلي إلى (140) ألف بعد تمديد فترة ملء الاستمارة إلى 6 فبراير المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (59) ألف مفصول تعسفي من الجيش ينتظرون توفيق أوضاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.