(59) ألف مفصول تعسفي من الجيش ينتظرون توفيق أوضاعهم

أعلنت لجنة المفصولين تعسفياً من قوات الشعب المسلحة عن حصر (59170) مفصولاً تعسفياً من مختلف منتسبي القوات المسلحة، وقال عضو اللجنة رائد حسن محمود، في مؤتمر صحفي أمس، إن اللجنة منذ بداية عملها في 5 ديسمبر 2019م بعد توزيع استمارة ملء حصر المفصولين في ثلاثة منافذ بالعاصمة ونافذة بكل ولاية قد حصرت (59170) مفصولاً تعسفياً.

Advertisements

وأوضح محمود بحسب صحيفة آخر لحظة، أن عدد الضباط الذين تم حصرهم بلغ (5170) ضابطاً، فيما بلغ عدد ضباط الصف والجنود (54) ألف، وتوقع أن يصل العدد الكلي إلى (140) ألف بعد تمديد فترة ملء الاستمارة إلى 6 فبراير المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)