أحد الشباب العائدين من ليبيا يروي تفاصيل رحلة الاحتيال

كشف أحد الشباب العائدين من ليبيا، أحمد عبد المنعم الكاسوري تفاصيل جديدة عن خدعة الشركة الإماراتية (بلاك شيلد) للشباب، وقال إن الليبيين طلبوا منهم حراسة البترول حتى تحرير طرابلس، مشيراً إلى رفض مجموعة كبيرة من الشباب للبقاء في ليبيا.

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وكشف الكاسوري بحسب صحيفة آخر لحظة، عن طرح ليبيا عليهم ثلاثة أضعاف مرتب الشركة الإماراتية، لافتاً إلى أن بعض الشباب فضل البقاء هناك.

وأفصح الكاسوري عن ما دار في اجتماع للشباب مع المدير العام للشركة حول مصيرهم، بأن المدير قدم الاعتذار وطلب منا السماح، وقال إن هناك عقداً جديداً داخل أبو ظبي بذات المرتب والزيادة في حال كان العمل خارج أبو ظبي. وعن الخيارات التي طُرحت عليهم، هي البقاء والعمل بالإمارات أو الرجوع للسودان وتعويضهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)