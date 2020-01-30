الشيخ: فض الاعتصام أحدث شرخاً في العلاقة بين العسكريين والمدنيين

التاريخ: 30-يناير-2020
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ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﻮﺗﺮﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﻭﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺷﺮﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻄﻠﻌﻬﻢ ﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻓﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ.
ﻭﺍﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70 ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺎﺭﺍً ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻷﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺑﺬﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﺩﺍﺭﺗــﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﺳﻬﻞ ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻨﺒﺮ ﺟﻮﺑﺎ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻁﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺃﺳﻤﺮﺍ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺳﻨﻌﻴﺪ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭ ﺳﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧـﻮﺭ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺍﻟﺤﻠﻮ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻣـﺒـﺎشرة ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻻﻗﻨﺎﻋﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺃﻗﺮﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﺸﻴﺮﺍً بحسب صحيفة الجريدة، ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ ﺟـﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻯ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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