توضيح من وزارة الصحة بشأن الاشتباه في حالات (كورونا)

أصدرت وزارة الاتحادية توضيحاً بشأن الاشتباه في حالات “الكورونا” في السودان.

وكان وزير الصحة دكتور اكرم علي التوم، كشف عن ظهور حالتين اشتباه محتملة للإصابة بفيروس (كورونا).

وقال التوم في تصريحات محدودة بمجلس الوزراء بحسب موقع صحيفة الصيحة الأربعاء، إن إحدى الحالتين لمواطنين من الخرطوم والأخرى من ولاية الجزيرة، قدمتا من الصين عبر مطار الخرطوم الدولي، إحداهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر الخطوط المصرية.

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وفيما يلي بيان وزارة الصحة بشأن الإشتباه في حالات الكورونا في السودان، في المؤتمر الصحفي الذي أقامه اليوم وزيرا الصحة الاتحادية د. أكرم علي التوم، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، تم توضيح الآتي:

في مطار الخرطوم (وقريباً في كافة المعابر الجوية والبرية والموانئ البحرية بالسودان) يتم الآن التحري عن بيانات المسافرين. كما يتم تلقي تبليغات المواطنين الذين قدموا إلى البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. في حالة أي مسافر قادم من دولة الصين أو دولة أُخرى تخالط فيها مع شخص مصاب بمرض الكورونا الجديد، ثم ظهرت عليه أعراض الحمي والسعال والرشح أو آلام الصدر أو صعوبة التنفس في السودان، يعتبر هذا الشخص(حالة اشتباه)، ولا تسمي (حالة) كما اشاعت بعض الوسائط الإعلامية اليوم. ما أن يتم الاشتباه فإن فرق الرصد المجهزة تقوم بزيارة الشخص المبلغ وتتحري عن ملابسات سفره ثم تأخذ عينات منه لفحصها. يتم فحص جزء من العينات داخل السودان للتأكد من عدم وجود أنواع اخري من الأمراض (مثل انفلونزا السارس وأمراض الكورونا الأخري). ويتم أيضاً إرسال عينات أُخرى إلى خارج البلاد لتاكيد تشخيص الكورونا الحديثة الحالي وذلك لأن هذا الفحص التاكيدي لا يوجد حتى الآن في السودان. أبلغ شخصان (أحدهما من ولاية الخرطوم والآخر من ولاية الجزيرة) بأنهما كانا في دولة الصين وأنهما يشعران ببعض أعراض الإنفلونزا، لذلك زارتهما فرق وزارة الصحة الإتحادية لأخذ عينات منهم وأرسلت العينات إلى المعامل الداخلية والخارجية كما هو مبين أعلاه.

حتى الآن، لم ترد نتيجة الفحص التأكيدي الذي يتم بالخارج لأي من العينتين. لذلك، تظل الحالتان مصنفتان علي أساس أنهما (اشتباه حالة) وليس (حالة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)