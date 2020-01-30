ملاحقة موظف في اخفاء سيارة وزير

التاريخ: 30-يناير-2020
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تلاحق مباحث بحري موظف بوزارة المالية متهم باخفاء سيارة ماركة تايوتا، كامري تابعة للوزارة ، وخضع بسببها وزير المالية الاسبق محمد عثمان الركابي للتحقيق.
وفي وقت سابق القت المباحث القبض على الركابي، لقيامه بتأجير السيارة التي خصصتها له الحكومة السابقة ابان فترته في الوزارة وبعد التحقيق والتحري حول المخالفة بالنيابة افرج عنه بالضمان.
وأكدت مصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية، اصدار النيابة لأمر قبض على الموظف بوصفه كان مشرفاً على السيارات الحكومية في الوزارة، ابان عهد الركابي ووفقاً للمصادر، فان التحريات بينت ضلوعه في اخفائها وعدم تسليمها للوزارة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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