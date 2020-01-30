  شكوى للأمم المتحدة من أسرة موسى هلال

قدمت هيئة مكونة من محاميين دوليين نيابة عن أسرة الشيخ موسى هلال، شكوى لدى المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة والمعني بالاعتقال الجزافي والمحاكمات الجائرة.

وقال بيان صادر من الأسرة أمس الاربعاء، بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن المقرر الخاص سيقوم بدراسة الشكوى، توطئة لإتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى المقدمة ضد حكومة السودان.

Advertisements

وكشفت الهيئة عن عزمها تقديم شكوى لدى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عن كل الإنتهاكات التى ظل يتعرض لها الشاكي والمقدم بشأنهم الشكوى من محكومي ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري لاكثر من سنتين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)