عقوبات رادعة تطال المتلاعبين في أموال الدواء

التاريخ: 30-يناير-2020 فى : أخبار 78 مشاهدة بعد مرور أربعة اعوام اصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي معتصم احمد المصطفى امس الاربعاء عقوبات رادعة في قضية شركات الأدوية الوهمية، التي شغلت الرأي العام، واوقعت المحكمة عقوبة السجن “7” أعوام والغرامة “300” الف جينه في حق مديري فرعين لبنك الشمال الاسلامي، بينما وقعت عقوبة السجن “6” اعوام في حق اربعة مدانين اسماء اعمال والزمتهم المحكمة باسترداد مبلغ جملته “3.486.65” مليون درهم لبنك السودان المركزي تحصل بالطريق المدني. Advertisements وفي الوقت ذاته برأت المحكمة بحسب صحيفة السوداني الدولية مدير النقد الاجنبي لبنك السودان وثلاثة موظفين بالمجلس القومي للصيدلة والسموم واربعة آخرين بينهم شركات طبية وموظفي بنك. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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