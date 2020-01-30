السلطات تطلق سراح أبو هريرة حسين بالضمان

التاريخ: 30-يناير-2020
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علمت مصادر أن السلطات أطلقت سراح القيادي بالمؤتمر الوطني أبو هريرة حسين وزير الشباب والرياضة السابق في عهد النظام المخلوع بالضمان.
وكشفت معلومات بحسب صحيفة الدار، أن أبو هريرة تم الإفراج عنه من المستشفي الذي يتلقى فيه العلاج بعد تدهور حالته الصحية بسجن كوبر. وتم القبض على أبو هريرة من منزله بمنطقة بري من قبل نيابة الثراء الحرام بتهم تتعلق بالفساد، وتم ترحيله إلى سجن كوبر مع رموز وقادة النظام البائد.
يذكر أن أبو هريرة تدهورت حالته الصحية في المعتقل وقدمت أسرته مستندات توضح لمعاناته من آلام العيون وضرورة نقله إلى خارج السودان لتلقي العلاج وفق أي ضمانات تراها الإدارة العامة للسجون، ويعاني أبو هريرة أيضاً من داء السكري. و تقلد أبو هريرة حسين منصب رئيس هيئة الناشئين وتم تعيينه في الأيام الأخيرة لحكم البشير وزيراً للشباب والرياضة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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