أديب: لا تهديد يؤثر على عمل اللجنة

التاريخ: 30-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة قلل المحامي نبيل أديب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة من التهديدات التي تلقتها اللجنة. Advertisements واوضح نبيل في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية امس ان التهديدات لم تصدر من جهة رسمية مدنية او عسكرية، وانها لا تعدو كونها تهديدات عبارة عن منشورات ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الاعلام المكتوبة، وان اللجنة بكامل عضويتها لا تشعر باي تهديد يؤثر على عملها، وأكد تمسكها بحياديتها واستقلاليتها ومهنيتها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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