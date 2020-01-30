صديق يوسف: اتفاقيات جوبا لا تمثلنا

أعلن القيادي بالحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير صديق يوسف رفضهم للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وصف يوسف خلال مؤتمر صحفي بطيبة برس امس الاربعاء المفاوضات التي تجرى في جوبا بغير السليمة وقال انها لن تعود بسلام، ونوه الى انهم غير موافقين على الاتفاقيات التي وقعت لانها لا تمثل الحرية والتغيير.

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ولفت يوسف بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان التحالف عقد اجتماعاً ثلاثياً مع مجلسي السيادة والوزراء لتقييم مفاوضات السلام الجارية في دولة الجنوب منوهاً الى ان الحرية والتغيير ستناقش ما تم الاتفاق عليه في جوبا، لان اعادة النظر فيه تتطلب جهوداً كبيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)