الصيحة: * (الصيحة) تورد تفاصيل التحقيق مع منفذي انقلاب (30 يونيو) * حالتا اشتباه بفيروس (كورونا) في السودان * اجتماع بين (السيادي) و(الوزراء) و(الحرية والتغيير) لحسم قضايا مفصلية (لجان المقاومة) تهدد بالعودة إلى الشارع والأمة يدعو لوقف المليونيات السوداني الدولية: * عودة (50) شاباً من الإمارات والحكومة توضح التفاصيل * الصحة تعلن عن اشتباه في حالتي إصابة بـ (كورونا الجريدة:

* قانونيون: صمت البشير أمام النيابة جريمة المجهر: * عضو مجلس السيادة لـ (المجهر): تعيين الولاة والتشريعي خلال اسبوعين * القوات المسلحة تعلن تأمين مباراة (الهلال) و(الأهلي المصري) Advertisements آخر لحظة: * في حوار لـ (آخر لحظة) عائد من ليبيا يروي تفاصيل الخديعة * إعادة (345) من المفصولين تعسفياً للخدمة المدنية * عقوبات رادعة لمديري بنك في قضية الأدوية الوهمية الدار: * خبر صادم.. اشتباه باصابتين بمرض كورونا بالخرطوم والجزيرة * القبض على المتهم بقتل طالب كلية شرق النيل * السلطات تطلق سراح أبو هريرة حسين بالضمان * نبيل أديب: لم نتعرض لضغوط عسكرية أو مدنية * وكيل وزارة التربية الاتحادي: لا تجميد للمدارس الخاصة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للأساس والرياضيات المتخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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