حزب الأمة يطالب بالعدول عن المظاهرات المليونية

الخميس 30 يناير 2020

عشية المظاهرات المقررة في الخرطوم اليوم للضغط على الحكم الانتقالي من أجل استكمال هياكل الحكم وتعيين الولاة والمجلس التشريعي، دعا حزب الأمة القومي السوداني الذي يرأسه الصادق المهدي تجمع المهنيين السودانيين أمس، للعدول عن قراره بتنظيم مظاهرات مليونية احتجاجاً على بعض سياسات الحكم الانتقالي.



وناشدت الأمانة العامة لحزب الأمة تجمع المهنيين بالاستمرار في القيام بواجبه في حراسة الثورة، وتنسيق الجهود مع كل الأطراف من أجل تجاوز تحديات الفترة الانتقالية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم.

وأشاد حزب الأمة في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي لعبه تجمع المهنيين في إنجاح الثورة السودانية، وأكد الحزب أنه مع اتفاقه مع أهداف الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وأكد الحزب أنه سيستمر في دوره في تشجيع كل الأطراف ومواصلة العمل من أجل تمتين أواصر الشراكة القائمة، من أجل الوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود وإنجاح الفترة الانتقالية.