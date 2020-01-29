لجنة النظرفي قضايا المفصولين تعسفياً تصدر توصيات

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية اليوم بحسب (سونا) اجتماعها رقم (١٢) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة هانم برهان الدين وكيل العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم اللجنة أن اللجنة ناقشت تقارير اللجان الفرعية وأصدرت عدداً من التوصيات التى سيتم رفعها إلى السيد/ وزير شؤون مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت ملف الإذاعة السودانية حيث تلقت (١٩٧) استمارة من الإذاعة وقررت اللجنة إعادة (١٠٨) من العاملين بها، وتم رفض (١٠) طلبات لأن الفصل تم بسبب الغياب، واتخذت اللجنة قراراً بتحسين معاشات (٤٦) من العاملين بعد ترفيع درجاتهم أسوة بزملائهم، وقررت اللجنة أيضا إعادة فحص (٤) ملفات، ورفع درجات (٢٧) من العاملين كان قد تم إعادتهم مسبقاً إلى الإذاعة.

وفي ما يخص إذاعة وتلفزيون عطبرة أوضح رشيد سعيد أن اللجنة تلقت (١٤) استمارة تم إعادة (٤) إلى الخدمة بعد ترفيع درجاتهم أسوة بزملائهم فيما تم إقرار تحسين معاشات (١٠) من المتقدمين إما لأنهم لا يرغبون في العودة أو لأنهم تجاوزوا سن المعاش.

وأوضح رشيد بأن اللجنة ناقشت ملف إذاعة وتلفزيون ود مدني حيث تلقت اللجنة (٢٧) استمارة وأقرت اللجنة ترفيع درجات (١٢) سبق وأن اُعيدو للخدمة وتحسين معاشات (١٥) لا يرغبون في العودة أو تجاوزوا سن المعاش، مبيناً أن اللجنة تلقت (٩٩) استمارة من المفصولين بالتلفزيون القومي الذين تقل أعمارهم عن سن المعاش (٣) منهم اختاروا المعاش الاختياري واستبعدت اللجنة طلباتهم وقررت مراجعة احد الملفات وإعادة فحصه، كما قررت أيضاً إعادة (٦٦) من المتقدمين إلى الخدمة أسوة بزملائهم (٢٤) منهم لا يرغبون بالعودة وتم استبعاد طلب واحد لأن مقدم الطلب من مواطني دولة جنوب السودان.

وأشار سيادته إلى أن اللجنة نظرت أيضاً في ملفات وزارة الثقافة والإعلام حيث تلقت (١١٧) استمارة قررت إرجاع (٢٤) مفصولاً وإعادة فحص طلبات (٢) من المتقدمين، موضحاً أن (٤٠) منهم لا يرغبون في العودة فتقرر تحسين معاشاتهم بعد ترفيع درجاتهم الوظيفية إسوة بزملائهم، مبيناً أن هنالك (١٢) منهم تمت إعادتهم مسبقاً إلى الخدمة سيتم ترفيع درجاتهم لإلحاقهم بزملائهم، مبيناً أن (٤٠) من المتقدمين تجاوزت أعمارهم سن المعاش وبالتالي تقرر تحسين معاشاتهم.

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وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة إن اللجنة ناقشت ملف وزارة الخارجية وأقرت التوصيات التي تقدمت بها وزارة الخارجية في إعادة (١٠) دبلوماسيين وإلحاقهم برصفائهم في الخدمة، كما قررت اللجنة إعادة (١٣) من إداريي وزارة الخارجية وإلحاقهم برصفائهم، وإن هناك (٢) من هؤلاء الـ(١٣) تقرر تبني قاعدة القيد الزمني في تحديد درجاتهم الوظيفية لأنهم لا ينتمون إلى دفعة محددة.

وأوضح رشيد سعيد أن اللجنة عدلت في اجتماعها اليوم التوصية الخاصة بمفصولي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقررت إعادة (١٢٤) مفصولاً وتحسين معاشات (٤٣) بعد ترفيع درجاتهم أسوة بزملائهم .

ونوه رشيد سعيد إلى أن اللجنة ناقشت ملفات ثلاث من المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والإعلام، وهي المؤسسة العامة للطباعة والنشر ودار الإعلام للطباعة ودار الثقافة للطباعة، مبيناً أن اللجنة قررت إرجاء اتخاذ قرارات بشأنها إلى حين النظر في وضعية هؤلاء الذين سوف تتم إعادتهم باعتبار أن هذه المؤسسات لم تعد موجودة وتم حلها.

وأعلن الأستاذ/ رشيد سعيد أن اللجنة ستواصل في الأسبوع القادم دراسة المزيد من الطلبات ورفع توصياتها لوزير شؤون مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)