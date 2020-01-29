وكيل وزارة التربية الاتحادى: لا تجميد للمدارس الخاصة

نفت الأستاذه تماضر الطريفي وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية بحسب (سونا) صحة القرارات المتداولة هذه الأيام في وسائط التواصل الاجتماعي والمنسوبة لوزير التربية والتعليم البروف محمد الأمين التوم، المتعلقة بتجميد عمل المدارس الخاصة والرجوع للتعليم الحكومي ، وإلغاء نظام التعليم في جميع المراحل ، مؤكدة أن الوزارة لم تصدر مثل هذه القرارات ،

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جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها اليوم د/ مناهل موسي وزير التربية والتوجيه ولاية سنار المكلف التي تحدثت عن عزوف معلمي المرحلة الثانوية عن مراقبة الامتحانات ، وأرجعت ذلك إلى الظروف الصعبة التي يعيشها المعلم بالإضافة إلى القيمة الضعيفة لساعة المراقبة .

من جانبها أقرت تماضر الطريفي وكيل وزارة التربية بالظروف التي تواجه المعلم ووعدت برفع نسبة الساعة في المراقبة إلى أكثر من %60

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )