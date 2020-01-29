تفتيش شخصي للمشجعين قبل دخول الاستاد فى مبارة الهلال والأهلى

التاريخ: 29-يناير-2020 فى : رياضة 30 مشاهدة عقدت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال والأهلي المصري بحسب (سونا) اجتماعاً اليوم في مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة المسابقات – وبحضور تمثيل الهلال بقيادة الدكتور حسن علي عسيى الأمين العام للنادي والأستاذ مهيار الطيب سكرتير المكتب التنفيذي، والجهات النظامية. Advertisements وتم التأمين على فرض ضوابط مشددة للمباراة تبدأ بالتفتيش الشخصي، ويتم فتح الأبواب للجماهير عند الساعة الثانية من ظهر السبت 1 فبراير، وحددت فئات المباراة بواقع (20 – 40 – 60 – 80 – 300) جينه..

يذكر أن المنسق الأمني للمباراة المكلف من قبل الكاف المستر ايفات اوكارو ارومبا من كينيا، إطمئن على كل الجوانب التأمينية الخاصة بالمباراة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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