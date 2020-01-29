الدعم السريع يسترد عربة منهوبة

التاريخ: 29-يناير-2020
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تمكنت قوات الدعم السريع قطاع ولاية جنوب دارفور من إستعادة عربة لاند كروزر منهوبة في تخوم جبل مرة تتبع لشركة الخرطوم للسكك الحديدية للطرق والجسور ولفت اللواء ركن عصام الدين صالح فضيل قائد قوات الدعم السريع قطاع دارفور فى تصريح صحفي اليوم بنيالا إلى أن العربة تم نهبها بطريق الفاشر نيالا وفور وصول البلاغ تم إرسال قوة من قطاع نيالا تمكنت من القبض على العربة خلال (12) ساعة داخل الجبال وقال اللواء فضيل إن الحادث أكد شعار الدعم السريع الجاهزية ، السرعة والحسم وتابع ( نقول للشعب السوداني نحن جاهزين لاي مهام وبالمرصاد للمتربصين بأمن الوطن وحسم التفلت )
مقدمأ الشكر لإستخبارات الدعم السريع على المساعدة فى قبض العربة وتحديد موقعها عبر الجي بي اس ) وقال قبضنا عربة واحدة لكن معناها كبير ويؤكد جاهزية القوات .وأشار الرائد حامد خميس السيد قائد القوة المنفذة للعملية بحسب ( سونا) إلى أن الحادث وقع يوم 27 يناير من قبل متربصين قطعوا الطريق وأطلقوا النار على العربة أصيب فيها واحد من أفراد العربة ومن ثم أخذ الجناة العربة نحو منطقة كدنير ، وأضاف تمكنا من الإستيلاء على العربة بعد مطاردة الجناة الذين لاذوا هاربين مناشداً المواطنين بالتبليغ الفوري عن المجرمين وكل مايعرض حياتهم والممتلكات والأرواح للخطر ، مؤكداً بأن قوات الدعم السريع منتشرة فى كل ربوع السودان وهي صمام أمان للوطن
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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