الانضباط تدعو لاجتماع بعد قرار الاستئنافات بشأن مباراة الكمال والوحدة دنقلا

التاريخ: 29-يناير-2020
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دعت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم لاجتماع طارئ عند الساعة الواحدة من ظهر غدٍ الخميس 30 يناير 2020م بمكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم، برئاسة مولانا محمد عوض حميدة، بحسب صحيفة (اليوم التالى)
وذلك للتقرير بشأن ملف مباراة الكمال الكاملين والوحدة دنقلا، وماترتب عليه من قرارات في لجنة الاستئنافات التي أعادت الملف إلى لجنة الانضباط.. يذكر أن لجنة المسابقات قامت بتعليق منافسة المرحلة المشتركة مابين أندية الوسيط والدوري العام لحين استكمال اللجنتين العدليتين في الاتحاد التقرير بشأن ما صاحب المباراة مثار القضية عبر تقرير حكام الخرطوم بقيادة أبوعبيدة خضر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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