أحكام متفاوتة بالسجن والغرامة على مدانين بينهم مصرفيين في قضية شركات الأدوية الوهمية

أسدلت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي معتصم أحمد المصطفى اليوم الثلاثاء الستار على قضية شركات الأدوية الوهمية، بحسب صحيفة (اليوم التالى) وأوقعت عقوبة السجن (7) أعوام على المدان الأول لإدانته تحت المادة (123) المتعلقة بالتزوير من القانون الجنائي السجن (3) أعوام والسجن عامان لمخالفته المادة (178) المتعلقة بالاحتيال من القانون الجنائي والسجن عام لمخالفته المواد (9/5) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتسري العقوبات بالتتابع، وألزمت المحكمة المدان برد مبلغ (624,50) الف درهم اماراتي إلى بنك السودان المركزي على ان تحصل بالطريق المدني.

وقضت المحكمة على المدانين الثاني والثالث والرابع بالسجن (3) أعوام اعتبارا ًمن دخولهم الحبس بتاريخ 17/1/2016 لمخالفتهم المادة (123) المتعلقة بالتزوير من القانون الجنائي، والسجن عامان لمخالفتهم المادة (178) المتعلقة بالاحتيال، والسجن عام لمخالفتهم المواد (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وأمرت المدانين الثلاثة على التوالي برد (903,900) الف درهم و(969,50) الف درهم، (988,750) الف درهم اماراتي إلى بنك السودان المركزي على أن تحصل بالطريق المدني.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن (7) أعوام على موظفين ببنك الشمال لمخالفتهما المواد (89/177/2) من القانون الجنائي المتعلقتين بمخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار، والحماية وخيانة الأمانة، وغرمت المحكمة كل من المدانين مبلغ (300) الف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن عام ونصف العام على أن تسري العقوبات بالتتابع.

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وبرأت المحكمة (8) متهمين بينهم مدير النقد الأجنبي ببنك السودان، ومستوردي أدوية وموظفين بالمجلس القومي للأدوية والسموم لعدم وجود بينات وأدلة ترقى لإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وكانت القضية انفجرت في يناير 2016 وشغلت الرأي العام لقلة الأدوية وندرتها مع ارتفاع الأسعار، وواجه الاتهام (14) متهماً بينهم مدير النقد الأجنبي الأسبق ببنك السودان المركزي وموظفين ببنك الشمال وآخرين بمجلس الصيدلة والسموم ومُلاك أسماء أعمال وشركات وهمية كانت تتخذ من مكاتب بالسوق العربي مقراً لإدارة أعمالها في التزوير والاحتيال للحصول على النقد الأجنبي المخصص بالبنوك التجارية لاستيراد الأدوية من حصائل الصادر.

وما يجدر ذكره أن محاكمة المتهمين في القضية امتدت لأربعة أعوام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)